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La peor noticia | Revelaron que más de 150.000 inmigrantes aceptaron salir voluntariamente de EE.UU.: ¿En qué lugares fueron detenidos?

Este aumento en las salidas se asocia con la estrategia del gobierno estadounidense, que busca evitar procedimientos ante tribunales migratorios.

Más de 150.000 inmigrantes aceptaron salir voluntariamente de EE.UU.
Más de 150.000 inmigrantes aceptaron salir voluntariamente de EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha registrado unas 170.000 salidas voluntarias de migrantes de Estados Unidos, desde el 20 de enero del 2025 hasta el 31 de julio del 2026, esto tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. De acuerdo con el informe, esta cifra marca un hito histórico en este procedimiento.

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Salidas voluntarias de migrantes en EE.UU. alcanzaron un récord histórico

El Instituto de Política Migratoria (MPI) publicó un informe en octubre donde especificó que las 170.000 partidas corresponden a salidas o retornos voluntarios concedidos por el ICE. El informe vinculó este incremento con la estrategia del gobierno para evitar procedimientos ante los tribunales migratorios.

Según lo informado por Associated Press, un grupo de abogados y defensores de inmigrantes sostienen que ciertas personas eligen esta alternativa para salir de los centros de detención del ICE. Si bien este procedimiento le podría otorgar la posibilidad de regresar legalmente al país en el futuro, ello dependerá de su situación migratoria y de las restricciones aplicables.

Asimismo, las 170.000 salidas o retornos voluntarios forman parte de las 98.000 deportaciones totales contabilizadas por el MPI durante el periodo analizado.

¿En qué lugares fueron arrestados los migrantes deportados por el ICE?

Entre el 20 de enero y el 31 de diciembre de 2025, aproximadamente el 28% de las personas deportadas habían sido arrestadas en el interior del país norteamericano, pero no se especifica el sector involucrado.

En julio del 2026, esa proporción ascendió al 39%, por lo que el MPI relacionó ese cambio con el refuerzo de los operativos migratorios contra personas que llevaban más tiempo en territorio estadounidense.

El informe también examinó los antecedentes penales de las personas deportadas, pero según el MPI, solo el 20% de las 980.000 deportaciones correspondió a los migrantes con diversas condenas.

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