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Economía

Binance, la mayor plataforma de criptomonedas, bajo alerta por posible hackeo de US$2.270 millones

El cofundador Changpeng Zhao aseguró que los activos de los clientes estaban a salvo, mientras crece la preocupación por la seguridad de los exchanges y las operaciones con monedas digitales.

Binance, la plataforma de criptomonedas más grande del mundo, enfrenta una alerta por un posible ataque cibernético tras la salida de US$2.270 millones, lo que ha suscitado preocupación en el mercado.
Binance, la plataforma de criptomonedas más grande del mundo, enfrenta una alerta por un posible ataque cibernético tras la salida de US$2.270 millones, lo que ha suscitado preocupación en el mercado.Composición LR/IA
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Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, enfrenta una alerta por un posible ataque informático luego de que se reportara una salida de al menos US$2.270 millones. La noticia provocó reacciones inmediatas en el mercado. Tether y Circle anunciaron el congelamiento de más de US$2.300 millones en monedas digitales vinculadas al exchange.

Paolo Ardoino, CEO de Tether, informó que la compañía inmovilizó más de US$1.500 millones en sus criptomonedas ante la posibilidad de un ataque contra Binance. Por su parte, Jeremy Allaire, director ejecutivo de Circle, confirmó el congelamiento de otros US$800 millones.

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Binance señaló que sus equipos de seguridad investigaban los reportes sobre una posible vulnerabilidad. La compañía aseguró que, hasta ese momento, no había confirmado ningún impacto en los fondos de sus clientes y pidió a los usuarios desconfiar de mensajes y enlaces no oficiales.

Changpeng Zhao, cofundador de la plataforma y todavía su principal accionista, también sostuvo que los fondos de los usuarios estaban a salvo. Sin embargo, no se ha confirmado oficialmente que el dinero reportado como salida haya sido sustraído.

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Binance y el congelamiento de más de US$2.300 millones en criptomonedas

Tether y Circle congelaron los activos identificados, lo que impide que puedan transferirse o utilizarse mientras se mantenga la medida.

James Seyffart, analista de Bloomberg Intelligence, advirtió que un eventual vaciamiento de billeteras digitales en Binance representaría un ataque de consideración por el tamaño de la plataforma. También señaló que el sector acumula incidentes recientes que han deteriorado la confianza de sus participantes.

Bitcoin cae por debajo de los US$79.000 tras alerta sobre Binance

El temor a un posible hackeo de Binance también golpeó al mercado de criptomonedas. El Bitcoin retrocedió hasta 3,7%, cayó por debajo de los US$79.000 y alcanzó su nivel más bajo desde septiembre. Otras criptomonedas también registraron pérdidas, en una jornada marcada por las ventas de los inversionistas.

El mercado ya se preparaba para una semana de volatilidad. Este viernes vencen contratos de opciones sobre criptomonedas por aproximadamente US$11.000 millones, según Bloomberg. Estos instrumentos permiten comprar o vender activos a precios fijados previamente y sus vencimientos pueden provocar movimientos en el mercado.

La alerta sobre Binance se suma a otros problemas recientes en el sector. Bitget reportó pérdidas de cientos de millones de dólares y usuarios de Ledger denunciaron perjuicios por la manipulación de sus dispositivos. También hay expectativa por las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, cuyos resultados podrían influir en las futuras regulaciones para las criptomonedas.

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