Venta de viviendas en Lima y Callao creció 26%: departamentos de 40 a 60 m² concentran casi la mitad de las compras

Entre enero y septiembre de 2026, la venta de viviendas nuevas en Lima Metropolitana y el Callao alcanzó las 23.626 unidades, lo que representa un crecimiento de 26% frente al mismo periodo del año anterior. Un avance que fue impulsado por una mayor oferta, pero también por un cambio en el perfil de los inmuebles que encuentran comprador. Hoy los departamentos son más pequeños y predominan las distribuciones de dos y tres dormitorios.

De acuerdo con el reporte de Real Estate Data Analytics de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP), el área promedio de las viviendas vendidas bajó de 66,1 metros cuadrados en los primeros nueve meses de 2025 a 64,3 metros cuadrados en igual periodo de este año. El precio promedio por unidad fue de S/440.565.

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Venta de viviendas en Lima Moderna subió 32% y Lima Este lideró el crecimiento

Lima Moderna concentró el mayor volumen de operaciones, con 9.575 viviendas vendidas, 32% más que entre enero y septiembre de 2025. La zona explicó cerca del 47% del incremento total de las ventas en Lima Metropolitana y Callao.

Lima Este, aunque tiene un mercado más pequeño, registró el mayor avance porcentual: pasó de 536 a 800 unidades, un crecimiento de 49%. También aumentaron las ventas en Lima Centro (23%), Lima Norte (29%), Lima Sur (22%) y Callao (34%).

Ana Cecilia Gálvez, gerente general de CODIP, señaló que el desarrollo inmobiliario no avanza al mismo ritmo en todas las zonas, ya que la disponibilidad de terrenos, los servicios básicos y la planificación urbana condicionan dónde pueden ejecutarse nuevos proyectos. En Lima Centro, por ejemplo, la salida de actividades industriales de algunos ejes ha dejado terrenos de mayor tamaño que pueden destinarse a edificios residenciales.

Casi la mitad de las viviendas vendidas tiene entre 40 y 60 m²

Los departamentos de entre 40 y 60 m² fueron los más buscados entre enero y septiembre, con el 49,4% de las ventas. Por su parte, las viviendas de dos y tres dormitorios concentraron cerca del 78% de las operaciones.

Los números dejan ver que los compradores quieren sacarle más provecho al espacio. Casi ocho de cada diez departamentos vendidos tienen dos o tres dormitorios, aunque el área promedio de las viviendas se ha ido reduciendo. Es decir, se compra menos metraje, pero sin renunciar a la cantidad de ambientes.

En cuanto a los precios, el reporte indica que el metro cuadrado subió en promedio 2,8% entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, lo que refleja el comportamiento general del mercado y no necesariamente cuánto cambió el precio de una misma vivienda.

Oferta inmobiliaria creció 10%, pero la mayoría de proyectos aún no está lista

La oferta promedio pasó de 53.097 a 58.315 unidades, un aumento de 10%. Al mismo tiempo, la absorción mensual, es decir, la proporción de viviendas disponibles que se vende cada mes, subió de 3,9% a 4,5%. Con ese ritmo, el gremio inmobiliario calcula que el inventario podría agotarse en 20 meses, bastante menos que el promedio histórico de 27 meses de los últimos cinco años.

Aun así, la mayor parte de lo que se ofrece todavía no está terminado. En septiembre, el 54% de la oferta correspondía a proyectos en planos y el 40% a viviendas en construcción. Apenas el 6% estaba lista para entrega inmediata. Ese mismo mes, el 88% de las ventas se hizo en proyectos que seguían en planos o en obra.

Lo que evidencia que muchos compradores se animan a elegir su vivienda antes de verla terminada, confiando en que las obras avanzarán según lo previsto. Para el mercado, la rapidez con la que se vende va de la mano con una oferta cuya entrega todavía depende del ritmo de construcción.