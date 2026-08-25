Exportaciones mineras superan los US$42.000 millones y crecen 56% en el primer semestre de 2026

De acuerdo con la SNMPE, las exportaciones mineras representaron 74,8% de los envíos totales del país durante enero-junio. | Composición LR/IA

De acuerdo con la SNMPE, las exportaciones mineras representaron 74,8% de los envíos totales del país durante enero-junio. | Composición LR/IA

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Las exportaciones mineras del Perú superaron los US$42.000 millones en el primer semestre de 2026 y alcanzaron US$42.221 millones entre enero y junio, un aumento de 56% frente a los US$27.061 millones registrados en el mismo periodo de 2025. El resultado estuvo impulsado principalmente por el mayor valor de los envíos de cobre, oro y plomo, según información de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). Los registros del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), elaborados con información de Sunat y empresas, también incluyen a los productos mineros como el principal componente de las exportaciones tradicionales.

El cobre fue el principal producto minero exportado durante los primeros seis meses del año. Los envíos sumaron US$19.455 millones, 53,3% más que en el primer semestre de 2025, cuando llegaron a US$12.692 millones. Con ese resultado, el metal representó 46,1% del valor total de las exportaciones mineras.

TE RECOMENDAMOS QUE NO SE TE OLVIDE con CARLOS CORNEJO | PROGRAMA del 25/08/26 | La República - LR+

PUEDES VER: Gobierno de Keiko Fujimori observa ley que daba descanso sabatino por motivos religiosos

El oro ocupó el segundo lugar, con exportaciones por US$15.808 millones, monto que significó un crecimiento de 62% respecto de los US$9.760 millones del mismo periodo del año anterior. Su participación llegó a 37,4% del valor de los envíos mineros.

En conjunto, cobre y oro concentraron más de ocho de cada diez dólares generados por las exportaciones mineras durante el semestre. El incremento del valor exportado estuvo relacionado no solo con las cantidades comercializadas, sino también con la evolución de las cotizaciones internacionales.

¿Qué ocurrió en junio?

El comportamiento de junio muestra con mayor claridad el peso de los precios internacionales. Las exportaciones mineras alcanzaron US$6.429 millones, 35,2% por encima de los US$4.757 millones obtenidos en junio de 2025.

En el caso del cobre, los envíos llegaron a US$2.626 millones, 18% más que un año antes. Sin embargo, el aumento del valor no estuvo acompañado por un mayor volumen: este se contrajo 16,9%, mientras que el precio del metal aumentó 41,9%. El BCRP mantiene series diferenciadas de valor, volumen y precio para las exportaciones cupríferas, lo que permite observar esta diferencia entre cantidad comercializada y valor obtenido.

El oro tuvo una evolución distinta. En junio se exportaron US$2.655 millones, 45% más que los US$1.831 millones de junio de 2025. En este caso, tanto el volumen como la cotización contribuyeron al resultado: el primero creció 15% y el precio aumentó 26,1%.

El peso de la minería también se refleja en el conjunto de las ventas peruanas al exterior. De acuerdo con la SNMPE, las exportaciones mineras representaron 74,8% de los envíos totales del país durante enero-junio. La estadística del BCRP clasifica estas operaciones dentro de las exportaciones tradicionales y registra por separado los valores correspondientes a cobre, oro, plomo, zinc, molibdeno y otros productos mineros.

Este comportamiento hace que la evolución de los precios internacionales tenga una incidencia importante sobre el valor de las exportaciones peruanas. En junio, por ejemplo, el incremento del precio del cobre permitió compensar la menor cantidad enviada, mientras que en el oro coincidieron mayores cotizaciones y volumen exportado.