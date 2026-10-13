Bono ONP: Poder Judicial admite demanda para exigir entrega a afiliados que pasaron a una AFP desde 2002

El Poder Judicial admitió una demanda para obligar al Estado a entregar el Bono de Reconocimiento a tres millones de trabajadores que se trasladaron de la ONP a una AFP desde 2002.

El Poder Judicial admitió una demanda para obligar al Estado a entregar el Bono de Reconocimiento a tres millones de trabajadores que se trasladaron de la ONP a una AFP desde 2002. Composición LR/ Andina

El Poder Judicial admitió a trámite una demanda para exigir al Estado que cumpla con entregar el Bono de Reconocimiento a los trabajadores que aportaron a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y luego se trasladaron a una administradora de fondos de pensiones (AFP) desde 2002. Esta acción fue presentada por José Luna Gálvez, presidente de Podemos Perú, y la audiencia única fue programada para el 6 de noviembre de 2026.

El proceso busca que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) cumplan con implementar la Ley 31729, que reconoce el derecho al bono para los afiliados comprendidos en la norma. Según Luna, más de tres millones de peruanos esperan que se reconozcan sus aportes realizados al sistema público antes de cambiar al régimen privado.

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“Son más de tres millones de peruanos a los que descontó parte de su sueldo cada mes y hoy se les niega la devolución de esos aportes”, sostuvo el dirigente, quien considera que el incumplimiento de la ley perjudica a trabajadores que contribuyeron durante años al sistema previsional.

Bono de Reconocimiento ONP: ¿quiénes podrían recibirlo?

El reclamo comprende a los trabajadores que aportaron al Sistema Nacional de Pensiones y posteriormente se afiliaron a una AFP desde 2002. El Bono de Reconocimiento permite acreditar aportes efectuados al sistema público antes del traslado al privado, para que sean reconocidos en el marco de los derechos previsionales del trabajador.

En su demanda, Luna solicita que se ordene al Poder Ejecutivo emitir los bonos para los afiliados comprendidos en la Ley 31729 y adoptar las medidas necesarias para garantizar su aplicación dentro de los plazos establecidos.

El dirigente cuestiona que el Estado haya reconocido aportes de quienes se trasladaron a una AFP entre 1992 y 2001, pero haya dejado fuera a quienes hicieron el cambio desde 2002. A su juicio, esta diferencia vulnera los derechos de los trabajadores y el carácter intangible de los fondos previsionales, que cuentan con protección constitucional.

Ley 31729: ¿por qué sigue pendiente la entrega del bono ONP?

Recordemos que esta ley fue impulsada por Podemos Perú y aprobada inicialmente por el Congreso en 2022. Tras ser observada por el Poder Ejecutivo, volvió a ser aprobada por insistencia en abril de 2023. El Gobierno llevó entonces la norma ante el Tribunal Constitucional (TC), mediante una demanda de inconstitucionalidad.

Según recordó Luna, el TC declaró infundada la demanda del Ejecutivo, con lo que rechazó el cuestionamiento constitucional contra la ley. Pese a ello, el dirigente sostiene que el Estado no ha cumplido con implementar el reconocimiento de los aportes para los trabajadores comprendidos.

“Los gobiernos que pasaron desde entonces se negaron a cumplir con esta ley. (...) Se confirmó la constitucionalidad de la Ley. Sin embargo, hasta hoy se niega a cumplir”, afirmó.