Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
Servicios

Pago ONP octubre 2026: revisa el cronograma oficial y fechas de depósito por apellido y grupos

Los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) ya tienen el cronograma de pago correspondiente a octubre de 2026. Las fechas de depósito se organizan según la inicial del apellido paterno.

Pago ONP octubre de 2026
Pago ONP octubre de 2026Composición LR / Andina
Por
google iconLa República en Google

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) reveló el cronograma de pago correspondiente a octubre de 2026. La entidad informó las fechas de depósito para los distintos regímenes que administra, así como el calendario del servicio de pago a domicilio para que los beneficiarios puedan organizar el cobro de sus pensiones.

Para los afiliados al Decreto Ley N.° 19990, el abono se realizará de manera escalonada según la inicial del apellido paterno. Los depósitos estarán disponibles en las cuentas de los pensionistas a través del Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif. Asimismo, la ONP precisó las fechas para otros regímenes pensionarios y modalidades de pago.

Puedes ver

AFP: Estado asumirá parte del riesgo cuando el ahorro no alcance para financiar la pensión

lr.pe

Pensión ONP: cronograma de pago en octubre de 2026, según la inicial del apellido

Los pensionistas del Decreto Ley N.° 19990 recibirán el depósito de acuerdo con la primera letra de su apellido paterno, conforme al siguiente cronograma:

  • A-L: 7 de octubre
  • M-Q: 12 de octubre
  • R-Z: 13 de octubre

Asimismo, los pensionistas comprendidos en los convenios internacionales y los beneficiarios de la Ley N.° 27803 recibirán el depósito el 15 de octubre. En tanto, el pago a domicilio para este grupo se efectuará del 15 al 24 de octubre.

Fechas de depósito y pago a domicilio para pensionistas de la ONP en octubre de 2026

La ONP también confirmó el calendario para los pensionistas de los regímenes del Decreto Ley N.° 18846, Decreto Ley N.° 20530, las pensiones por encargo, la Ley N.° 30003, dirigida a pensionistas pesqueros, y la Ley N.° 26790, correspondiente al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. En todos estos casos, el depósito en cuenta se realizará el 14 de octubre en las entidades financieras autorizadas.

En el caso de los beneficiarios del Decreto Ley N.° 18846, el pago a domicilio se realizará del 17 al 24 de octubre; mientras que en el caso de los afiliados al Decreto Ley N.° 20530, la Ley N.° 30003 y la Ley N.° 26790, se efectuará del 19 al 24 de octubre.

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 69.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 24 de septiembre de 2026

Por Carlin | 24 de Septiembre 2026

Carlincatura del miércoles 23 de septiembre de 2026

Por Carlin | 23 de Septiembre 2026

Carlincatura del martes 22 de septiembre de 2026

Por Carlin | 22 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pago ONP octubre 2026: revisa el cronograma oficial y fechas de depósito por apellido y grupos

‘China Polo’: “El sicario aún no ha declarado”, afirma fiscal a cargo de la investigación

Secuestran a empresario y denuncian que delincuentes le vaciaron sus cuentas bancarias en Los Olivos

Servicios

Noveno retiro AFP vuelve al Congreso ante posible crisis por Fenómeno El Niño: ¿cuánto sería el monto?

Corte de agua programado en Lima este miércoles 23 de septiembre: consulta los sectores afectados en Comas, SJL, Miraflores y otros distritos

Sedapal anuncia corte de agua este 21 de septiembre: Ate, SJL y Pueblo Libre estarán hasta 14 horas sin servicio

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

‘China Polo’: “El sicario aún no ha declarado”, afirma fiscal a cargo de la investigación

Municipalidad de Lima pierde arbitraje y podría enfrentar un pago de hasta US $ 300 millones

Escudo de las Américas no solo ve seguridad: también plantea cooperación económica y cadenas de minerales