Pago ONP octubre 2026: revisa el cronograma oficial y fechas de depósito por apellido y grupos

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) reveló el cronograma de pago correspondiente a octubre de 2026. La entidad informó las fechas de depósito para los distintos regímenes que administra, así como el calendario del servicio de pago a domicilio para que los beneficiarios puedan organizar el cobro de sus pensiones.

Para los afiliados al Decreto Ley N.° 19990, el abono se realizará de manera escalonada según la inicial del apellido paterno. Los depósitos estarán disponibles en las cuentas de los pensionistas a través del Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif. Asimismo, la ONP precisó las fechas para otros regímenes pensionarios y modalidades de pago.

Pensión ONP: cronograma de pago en octubre de 2026, según la inicial del apellido

Los pensionistas del Decreto Ley N.° 19990 recibirán el depósito de acuerdo con la primera letra de su apellido paterno, conforme al siguiente cronograma:

A-L: 7 de octubre

7 de octubre M-Q: 12 de octubre

12 de octubre R-Z: 13 de octubre

Asimismo, los pensionistas comprendidos en los convenios internacionales y los beneficiarios de la Ley N.° 27803 recibirán el depósito el 15 de octubre. En tanto, el pago a domicilio para este grupo se efectuará del 15 al 24 de octubre.

Fechas de depósito y pago a domicilio para pensionistas de la ONP en octubre de 2026

La ONP también confirmó el calendario para los pensionistas de los regímenes del Decreto Ley N.° 18846, Decreto Ley N.° 20530, las pensiones por encargo, la Ley N.° 30003, dirigida a pensionistas pesqueros, y la Ley N.° 26790, correspondiente al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. En todos estos casos, el depósito en cuenta se realizará el 14 de octubre en las entidades financieras autorizadas.

En el caso de los beneficiarios del Decreto Ley N.° 18846, el pago a domicilio se realizará del 17 al 24 de octubre; mientras que en el caso de los afiliados al Decreto Ley N.° 20530, la Ley N.° 30003 y la Ley N.° 26790, se efectuará del 19 al 24 de octubre.