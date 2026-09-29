Empresas en crisis: el 31,3% de las reuniones de acreedores estuvo vinculado al cierre de negocios

Casi un tercio de las empresas en insolvencia en el país van directo a la quiebra y disolución definitiva.

Casi un tercio de las empresas en insolvencia en el país van directo a la quiebra y disolución definitiva. Composición LR/ IA

El 31,3% de las reuniones de acreedores convocadas en el Perú entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre de 2026 estuvo vinculado a procesos de disolución y liquidación de empresas, según el último Radar Concursal de Almerco Abogados. En otras palabras, casi una de cada tres juntas tuvo como materia el cierre ordenado de un negocio y la venta de sus activos para atender sus obligaciones pendientes.

La proporción fue similar a la registrada por las juntas de instalación y superior al 25% correspondiente a procesos de reestructuración patrimonial. Esta última alternativa busca que la empresa continúe operando mientras reorganiza sus deudas y aplica medidas para recuperar su capacidad de pago.

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Empresas en crisis: estos son algunos casos registrados

Entre los casos identificados en el reporte figura Radio Miraflores S.A. en Liquidación, cuya junta de acreedores evaluó el informe de gestión de su liquidadora y una modificación de su convenio de salida. También aparece Solventes Pacífico E.I.R.L., que atraviesa un proceso orientado al cese definitivo de sus actividades.

Otro caso es el de San Simón Equipos S.A., donde los acreedores debían evaluar un cambio en el destino de la compañía: pasar de un plan de reestructuración patrimonial a la disolución y liquidación definitiva.

El movimiento también alcanza a empresas que recientemente ingresaron al sistema concursal administrado por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). El Radar Concursal identifica casos en sectores como tecnología, servicios, minería y construcción. Entre ellos figuran Corporación Lavado S.A.C., vinculada al sector construcción, y SBL Antracita S.A.C., del rubro minero.

Reestructuración patrimonial: cuándo una empresa puede evitar el cierre

Una empresa con problemas financieros no necesariamente debe cerrar. La reestructuración patrimonial busca mantener el negocio en funcionamiento mientras se reorganizan sus obligaciones y se establece una ruta para pagar las deudas.

Richard Almerco Soto, abogado especialista en derecho concursal y reestructuración patrimonial, explica que para optar por esta vía debe existir una posibilidad concreta de recuperar la empresa. Esto supone revisar sus problemas operativos, financieros y patrimoniales antes de sentarse a negociar con los acreedores.

"La reestructuración de una empresa que atraviesa un proceso concursal o una crisis económica y financiera nace de la voluntad de sus accionistas y de una visión de largo plazo orientada a recuperar su viabilidad", sostiene.

El especialista añade que una empresa en funcionamiento puede tener un valor superior al que se obtendría vendiendo sus activos por separado. Por eso, la continuidad puede resultar conveniente si el negocio todavía tiene capacidad para generar ingresos y cumplir, bajo nuevas condiciones, con sus obligaciones.

¿Qué define si una empresa continúa o se liquida?

La diferencia pasa por la viabilidad del negocio. Cuando la empresa todavía puede generar ingresos para sostener sus operaciones y pagar sus deudas de manera gradual, la reestructuración le abre una opción para seguir funcionando. Si ese margen ya no existe, corresponde la liquidación.

Para Almerco, los accionistas, administradores y asesores deben presentar un plan que muestre cómo se corregirán los problemas que llevaron a la crisis y de qué manera se recuperará la capacidad de pago.

"Los acreedores requieren conocer una propuesta seria y técnicamente consistente, pero el principal convencido de la reestructuración debe ser quien dirige la empresa", afirma.

El último periodo dejó un panorama dividido entre empresas que buscan reordenar sus deudas para seguir operando y otras que ya entran en la etapa de disolución y liquidación porque mantener el negocio dejó de ser una opción.