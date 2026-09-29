Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
EN VIVO

Keiko aumenta sueldo, Galarreta da ultimatúm y crimen aumenta | Arde Troya con Juliana Oxenford

Economía

Empresas en crisis: el 31,3% de las reuniones de acreedores estuvo vinculado al cierre de negocios

El reporte también identifica casos de compañías que cambiaron sus planes de recuperación por una salida definitiva, mientras otras aún buscan mantener sus operaciones y renegociar sus deudas.

Casi un tercio de las empresas en insolvencia en el país van directo a la quiebra y disolución definitiva.
Casi un tercio de las empresas en insolvencia en el país van directo a la quiebra y disolución definitiva.Composición LR/ IA
Por
google iconLa República en Google

El 31,3% de las reuniones de acreedores convocadas en el Perú entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre de 2026 estuvo vinculado a procesos de disolución y liquidación de empresas, según el último Radar Concursal de Almerco Abogados. En otras palabras, casi una de cada tres juntas tuvo como materia el cierre ordenado de un negocio y la venta de sus activos para atender sus obligaciones pendientes.

La proporción fue similar a la registrada por las juntas de instalación y superior al 25% correspondiente a procesos de reestructuración patrimonial. Esta última alternativa busca que la empresa continúe operando mientras reorganiza sus deudas y aplica medidas para recuperar su capacidad de pago.

Video destacado

QUE NO SE TE OLVIDE con CARLOS CORNEJO | PROGRAMA del 24/09/26 | La República - LR+

Puedes ver

Trabajo presencial: 49% de peruanos rechazó una oferta laboral por exigir presencialidad

lr.pe

Empresas en crisis: estos son algunos casos registrados

Entre los casos identificados en el reporte figura Radio Miraflores S.A. en Liquidación, cuya junta de acreedores evaluó el informe de gestión de su liquidadora y una modificación de su convenio de salida. También aparece Solventes Pacífico E.I.R.L., que atraviesa un proceso orientado al cese definitivo de sus actividades.

Otro caso es el de San Simón Equipos S.A., donde los acreedores debían evaluar un cambio en el destino de la compañía: pasar de un plan de reestructuración patrimonial a la disolución y liquidación definitiva.

El movimiento también alcanza a empresas que recientemente ingresaron al sistema concursal administrado por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). El Radar Concursal identifica casos en sectores como tecnología, servicios, minería y construcción. Entre ellos figuran Corporación Lavado S.A.C., vinculada al sector construcción, y SBL Antracita S.A.C., del rubro minero.

Puedes ver

Sueldo mínimo en Perú subirá a S/1.230 desde el 01 de octubre: Gobierno anuncia aumento de S/100

lr.pe

Reestructuración patrimonial: cuándo una empresa puede evitar el cierre

Una empresa con problemas financieros no necesariamente debe cerrar. La reestructuración patrimonial busca mantener el negocio en funcionamiento mientras se reorganizan sus obligaciones y se establece una ruta para pagar las deudas.

Richard Almerco Soto, abogado especialista en derecho concursal y reestructuración patrimonial, explica que para optar por esta vía debe existir una posibilidad concreta de recuperar la empresa. Esto supone revisar sus problemas operativos, financieros y patrimoniales antes de sentarse a negociar con los acreedores.

"La reestructuración de una empresa que atraviesa un proceso concursal o una crisis económica y financiera nace de la voluntad de sus accionistas y de una visión de largo plazo orientada a recuperar su viabilidad", sostiene.

Puedes ver

Gobierno evalúa crédito suplementario: Pensión 65 subiría a S/700 y se financiarían medidas ante El Niño

lr.pe

El especialista añade que una empresa en funcionamiento puede tener un valor superior al que se obtendría vendiendo sus activos por separado. Por eso, la continuidad puede resultar conveniente si el negocio todavía tiene capacidad para generar ingresos y cumplir, bajo nuevas condiciones, con sus obligaciones.

¿Qué define si una empresa continúa o se liquida?

La diferencia pasa por la viabilidad del negocio. Cuando la empresa todavía puede generar ingresos para sostener sus operaciones y pagar sus deudas de manera gradual, la reestructuración le abre una opción para seguir funcionando. Si ese margen ya no existe, corresponde la liquidación.

Para Almerco, los accionistas, administradores y asesores deben presentar un plan que muestre cómo se corregirán los problemas que llevaron a la crisis y de qué manera se recuperará la capacidad de pago.

Puedes ver

Jorge Chávez: LAP cuestiona falta de coordinación del Estado con obras para un aeropuerto que mueve 25,5 millones de pasajeros

lr.pe

"Los acreedores requieren conocer una propuesta seria y técnicamente consistente, pero el principal convencido de la reestructuración debe ser quien dirige la empresa", afirma.

El último periodo dejó un panorama dividido entre empresas que buscan reordenar sus deudas para seguir operando y otras que ya entran en la etapa de disolución y liquidación porque mantener el negocio dejó de ser una opción.

Elige bien

Lo más visto

Notas relacionadas

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 69.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 29 de septiembre de 2026

Por Carlin | 29 de Septiembre 2026

Carlincatura del lunes 28 de septiembre de 2026

Por Carlin | 28 de Septiembre 2026

Carlincatura del domingo 27 de septiembre de 2026

Por Carlin | 27 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

España vs Croacia EN VIVO: horario y canal de tv dónde ver el partido de hoy por la UEFA Nations League 2026

Trump elimina normas de Biden que protegían a estudiantes LGTBI frente a la discriminación en las escuelas

Temblor en Perú hoy, martes 29 de septiembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Economía

Precio del dólar hoy en Perú, martes 29 de septiembre: consulta el tipo de cambio para compra y venta

Sueldo mínimo en Perú subirá a S/1.230 desde el 01 de octubre: Gobierno anuncia aumento de S/100

Jorge Chávez: LAP cuestiona falta de coordinación del Estado con obras para un aeropuerto que mueve 25,5 millones de pasajeros

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Keiko Fujimori y Nayib Bukele se reunirán en El Salvador el 29 de octubre

Moción de censura contra César Astudillo genera división en Ahora Nación

Belmont envía mensaje a su bancada por apoyar censura contra Astudillo: “El que traiciona se va, aunque me quede con uno"