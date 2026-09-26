Minería en Perú: producción de cobre crece 80,3% en Áncash, pero otras regiones registran caídas

El cobre tiene una fuerte presencia en Áncash, Arequipa, Moquegua y Apurímac, mientras que el oro presenta una concentración diferente y tiene a otras regiones como protagonistas.

El cobre tiene una fuerte presencia en Áncash, Arequipa, Moquegua y Apurímac, mientras que el oro presenta una concentración diferente y tiene a otras regiones como protagonistas. Composición LR/IA

La minería peruana mantiene resultados marcadamente distintos entre departamentos. En el periodo analizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Áncash elevó en 80,3% su producción de cobre en julio de 2026 frente al mismo periodo del año anterior, impulsada principalmente por una mayor actividad de Antamina. El resultado contrasta con las caídas de 17,3% en Ica y 6,1% en Apurímac, dos regiones que también tienen un peso importante en la producción cuprífera nacional.

La diferencia permite observar que el desempeño de la minería no se distribuye de manera uniforme en el territorio. Una mayor producción en una operación de gran escala puede impulsar con fuerza las cifras de un departamento, mientras que menores niveles de extracción en otras unidades tienen el efecto contrario. El comportamiento de los principales minerales también cambia de acuerdo con la estructura productiva de cada región.

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Un mismo departamento puede liderar el crecimiento en un metal y retroceder en otro: el peso de Antamina y Las Bambas define el mapa.

Antamina marca el resultado de Áncash

El salto registrado en Áncash está vinculado principalmente con el comportamiento de Antamina, una de las principales operaciones mineras del país. La mayor extracción de cobre permitió que el departamento registrara un incremento de 80,3% en este metal durante el periodo de referencia.

El resultado adquiere mayor relevancia por el peso que tiene Áncash en la producción nacional. La región se encuentra entre los principales productores de cobre y concentra también una parte importante de la extracción de zinc y plata.

Sin embargo, el desempeño no fue positivo para todos los minerales. La producción de zinc en Áncash cayó 54,1%, debido a una menor actividad extractiva. Esto muestra que incluso una región que registra un fuerte crecimiento en uno de sus principales metales puede presentar retrocesos importantes en otros productos mineros.

El dato también evidencia la dependencia de las estadísticas departamentales respecto de grandes operaciones. Cuando una unidad minera aumenta o reduce significativamente su producción, el efecto puede trasladarse rápidamente al resultado agregado de la región.

Ica y Apurímac siguen una trayectoria diferente

El comportamiento de Áncash contrasta con el registrado en otros territorios productores de cobre. En Ica, la producción de este metal disminuyó 17,3% durante el mismo periodo, mientras que en Apurímac retrocedió 6,1%.

En el caso de Apurímac, la evolución está estrechamente relacionada con Las Bambas, una de las principales operaciones cupríferas del país. Una menor producción de esta unidad tiene un impacto relevante sobre el resultado departamental debido al peso que representa la minería dentro de su estructura económica.

Ica presenta una situación distinta. Aunque es una región con una importante actividad minera, su producción está asociada a una canasta de minerales diferente y el comportamiento del cobre no necesariamente coincide con el de otros metales extraídos en el departamento.

Estos resultados muestran por qué el crecimiento de la minería nacional no puede trasladarse automáticamente a cada región. El desempeño agregado depende de la suma de operaciones con características y niveles de producción diferentes.

El mapa cambia cuando se observa cada mineral

El contraste se vuelve todavía mayor cuando se amplía el análisis a otros productos. El cobre tiene una fuerte presencia en Áncash, Arequipa, Moquegua y Apurímac, mientras que el oro presenta una concentración diferente y tiene a otras regiones como protagonistas.

La distribución territorial también cambia para minerales como zinc, plata, hierro y molibdeno. Esto significa que cada departamento está expuesto a distintos ciclos de producción y a la evolución de operaciones específicas.

En consecuencia, una caída en el cobre puede tener un efecto considerable en Apurímac, mientras que una variación del hierro puede ser mucho más relevante para Ica. Del mismo modo, cambios en la producción aurífera pueden tener una incidencia mayor en Cajamarca o La Libertad.

El panorama regional permite así identificar una característica estructural de la minería peruana: la actividad está concentrada, pero esa concentración no es igual para todos los minerales.

Una operación puede cambiar las cifras de toda una región

La influencia de las grandes minas sobre los indicadores departamentales también explica parte de la volatilidad observada. Antamina en Áncash y Las Bambas en Apurímac tienen una escala suficiente para modificar de manera significativa la producción regional de cobre cuando sus niveles de extracción cambian.

Esto no significa que el resto de las actividades económicas desaparezcan de las estadísticas. La producción departamental incorpora agricultura, manufactura, construcción, comercio, transporte y servicios, entre otros sectores. Sin embargo, en las regiones con alta especialización extractiva, la minería puede tener un peso suficiente para marcar diferencias importantes en el resultado general.

El efecto trasciende además la producción física. La actividad minera genera canon, regalías y otros recursos que son transferidos a los gobiernos subnacionales. Por ello, las variaciones de producción también tienen relevancia para las finanzas públicas regionales y locales.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) reportó que las transferencias vinculadas a la actividad minera superaron los S/4.168 millones entre enero y mayo de 2026. Estos recursos están destinados principalmente al financiamiento de inversiones y al cierre de brechas en los territorios donde se desarrolla la actividad.

El crecimiento minero no tiene el mismo efecto regional

La fotografía que deja el INEI es, por tanto, menos uniforme de lo que podría sugerir una cifra nacional. Áncash registra un salto de 80,3% en cobre, mientras Ica y Apurímac presentan retrocesos. Dentro de la propia Áncash, además, el zinc cae 54,1%.

Las diferencias responden a la composición de cada economía regional y, especialmente, al comportamiento de las grandes operaciones mineras. No todos los departamentos dependen de los mismos minerales ni tienen la misma exposición a una determinada empresa o unidad productiva.

Esta situación también ayuda a entender por qué el desempeño de la minería peruana debe analizarse más allá del resultado nacional. El dato agregado puede mostrar crecimiento o retroceso, pero no necesariamente revela qué está ocurriendo en las regiones donde se concentra la extracción.

En el caso del cobre, el fuerte avance de Áncash convive con caídas en Ica y Apurímac. Y dentro de Áncash, el salto del principal metal contrasta con el desplome del zinc. El resultado es un mapa minero en el que las cifras nacionales esconden diferencias importantes entre territorios y donde la evolución de unas pocas operaciones puede terminar definiendo el desempeño de toda una economía departamental.