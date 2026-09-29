SBS otorga licencia de funcionamiento a Banco BTG Pactual Perú

La llegada de BTG Pactual se produce mientras la SBS viene modificando sus procedimientos para facilitar el ingreso de nuevas empresas al sistema financiero.

La llegada de BTG Pactual se produce mientras la SBS viene modificando sus procedimientos para facilitar el ingreso de nuevas empresas al sistema financiero. Difusión

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) otorgó la licencia de funcionamiento a Banco BTG Pactual Perú, luego de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para el inicio de sus actividades como empresa bancaria.

El ingreso amplía la presencia en Perú de uno de los principales grupos financieros de Brasil, que ya opera en el mercado local mediante negocios de banca de inversión, intermediación bursátil y administración de fondos.

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BTG Pactual podrá captar depósitos y otorgar créditos

Con la licencia, la entidad podrá realizar las operaciones correspondientes a una empresa bancaria, entre ellas captar depósitos y otorgar créditos, además de las demás actividades permitidas por la normativa del sistema financiero y sujetas a supervisión.

La entidad tendrá como público objetivo a empresas y corporaciones, personas de alto patrimonio e inversionistas institucionales. Su oferta estará orientada a negocios de banca mayorista, tesorería y banca de inversión, por lo que su estrategia no estará centrada principalmente en clientes de consumo masivo.

Para la constitución del banco se estableció un compromiso de capital de US$100 millones, monto informado durante el proceso de autorización y previsto para ser desembolsado una vez obtenida la licencia de funcionamiento.

Un proceso que comenzó en julio de 2025

El procedimiento se inició en julio de 2025, cuando Banco BTG Pactual Chile presentó ante el organismo supervisor la solicitud para organizar una empresa bancaria en Perú.

En enero de 2026, la SBS autorizó la organización de Banco BTG Pactual Perú S.A. mediante la Resolución SBS N.° 0129-2026. Esta decisión correspondía a una etapa previa y no permitía todavía iniciar operaciones bancarias.

Posteriormente, el 13 de abril de 2026, BTG Pactual presentó ante la SBS la solicitud de autorización de funcionamiento, según un Hecho de Importancia comunicado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). El pedido quedó sujeto a la evaluación del regulador y al cumplimiento de las exigencias correspondientes.

Con la licencia de funcionamiento, el grupo financiero completó el proceso regulatorio para constituirse como banco en el Perú, aunque todavía debe culminar los preparativos para iniciar sus operaciones.

Los cuatro bancos más grandes concentran 69% de los activos

El ingreso de BTG Pactual se produce en un sistema financiero donde los cuatro bancos de mayor tamaño concentran una parte significativa de los activos. Según el Informe de Estabilidad del Sistema Financiero de la SBS, a marzo de 2026 los activos del sistema alcanzaron S/710 mil millones, de los cuales el 69% correspondía a los cuatro bancos con mayor nivel de activos, denominados por la SBS como los 'cuatro bancos grandes'.

La cifra corresponde a los activos totales del sistema financiero, y no a una participación del 69% en la cartera de créditos. El resto de los activos se distribuye entre las demás entidades que operan en el sistema.

La SBS cambia las reglas para nuevas entidades

En agosto de 2026, la SBS modificó el Reglamento de Autorización de Empresas y Representantes de los Sistemas Financiero y de Seguros. La reforma estableció tres modalidades de autorización: estándar, para empresas no captadoras y especial, según el perfil de riesgo y el modelo de negocio de cada solicitante.

El nuevo esquema también contempla plazos diferenciados para las etapas de organización y funcionamiento. Según el organismo supervisor, la modificación busca agilizar los procedimientos de autorización sin reducir los estándares prudenciales, la protección de los ahorristas ni la solidez del sistema financiero.

Durante 2026, otras entidades también avanzaron en sus respectivos procesos. En marzo, la SBS autorizó la organización de Revolut Bank Perú, un banco de operación 100% digital, y de Kori Financiera. En junio, el organismo otorgó la autorización de funcionamiento a Prex Perú Empresa de Créditos.