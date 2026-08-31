Perú lideró las exportaciones de la Comunidad Andina: superó los US$90.000 millones en 2025

En 2025, las exportaciones de la Comunidad Andina crecieron 8%, subiendo de US$9.109 millones (2024) a US$9.842 millones. | Composición LR/IA

En 2025, las exportaciones de la Comunidad Andina crecieron 8%, subiendo de US$9.109 millones (2024) a US$9.842 millones. | Composición LR/IA

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Las exportaciones de la Comunidad Andina (CAN) alcanzaron los US$187.461 millones en 2025, un incremento de 11,5% frente a los US$168.083 millones registrados en 2024. Perú fue el principal exportador del bloque, con US$90.472 millones, monto equivalente a cerca del 48% de las ventas externas conjuntas de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

Colombia ocupó el segundo lugar, con US$50.205 millones, seguida de Ecuador, con US$37.152 millones, y Bolivia, con US$9.633 millones. Las cifras oficiales procesadas por la Secretaría General de la CAN muestran que el crecimiento de las ventas externas estuvo acompañado por un mayor dinamismo de las exportaciones de Perú y Ecuador.

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La oferta exportadora del bloque mantiene una fuerte presencia de productos mineros y energéticos, aunque también incluye bienes agrícolas y pesqueros. Entre los principales productos enviados al mercado mundial figuran minerales de cobre y oro, aceites de petróleo, café, cacao y plátanos frescos.

En el caso peruano, el resultado se relaciona con el desempeño de varios de sus principales sectores exportadores. El Mincetur reportó que durante 2025 las exportaciones mineras alcanzaron los US$59.450 millones, mientras que los envíos agropecuarios sumaron US$15.066 millones y los pesqueros, US$4.654 millones.

China fue el principal destino de las exportaciones andinas

China concentró el 22,1% de las exportaciones de la Comunidad Andina durante 2025 y se convirtió en el principal mercado del bloque. Estados Unidos ocupó el segundo lugar, con 17,3%, seguido de la Unión Europea, con 13,2%. Panamá representó el 5,6% y el propio mercado andino, el 5,3%.

El peso de China está relacionado, en buena medida, con la importancia de los minerales y otros productos primarios dentro de las ventas externas de los países andinos. Sin embargo, la estructura cambia cuando se analiza únicamente el comercio entre Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

Durante 2025, el 83,1% de las exportaciones intracomunitarias correspondió a productos manufacturados, frente al 48,4% de las ventas de los países andinos hacia mercados ubicados fuera del bloque. Es decir, aunque el comercio entre los cuatro países tiene un valor menor, concentra una proporción considerablemente mayor de bienes con algún grado de transformación.

Esta característica también se observa en el caso peruano. El mercado andino es especialmente relevante para sus exportaciones manufactureras, debido a la demanda de productos que tienen una participación menor en sus envíos hacia los grandes mercados extrarregionales.

Perú aumentó sus ventas dentro de la CAN

Las exportaciones intracomunitarias de la Comunidad Andina pasaron de US$9.109 millones en 2024 a US$9.842 millones en 2025, un crecimiento de 8%. Perú registró el mayor incremento de sus ventas hacia los demás países miembros, con una expansión de 14,4%.

La estructura de esos envíos muestra una diferencia importante frente a las exportaciones peruanas al resto del mundo. El 94% de las ventas del país hacia Bolivia, Colombia y Ecuador correspondió a productos manufacturados durante 2025.

Entre los principales productos peruanos colocados en el mercado andino estuvieron el alambre de cobre, las preparaciones para alimentación de animales, el gasóleo, los carburorreactores tipo queroseno para reactores y turbinas, además de la harina de pescado o de crustáceos.

La alta participación de manufacturas no es exclusiva de Perú. En Bolivia representaron el 91% de sus exportaciones hacia la CAN; en Colombia, el 80%; y en Ecuador, el 67%. Entre los bienes intercambiados figuran derivados de soya, medicamentos, azúcar, productos de limpieza, tableros de madera, aceite de palma y conservas de productos pesqueros.

Comunidad Andina cerró 2025 con superávit comercial

El crecimiento de las exportaciones fue superior al de las importaciones. Las compras externas de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú aumentaron 10,1% y alcanzaron los US$177.420 millones en 2025. La diferencia entre ambos flujos dejó un superávit comercial de US$10.041 millones para la Comunidad Andina.

El resultado marcó el segundo año consecutivo con saldo comercial favorable para el bloque. En paralelo, el intercambio entre sus cuatro integrantes continuó representando una parte relativamente pequeña del comercio total, aunque con una composición distinta a la de las ventas hacia los principales mercados mundiales.

Mientras las exportaciones extracomunitarias tienen una fuerte presencia de minerales, hidrocarburos y productos agrícolas, el comercio entre los países andinos está concentrado en manufacturas. Esta característica se mantiene como uno de los principales rasgos del intercambio dentro de la zona de libre comercio de la CAN.

En los últimos diez años, las exportaciones intracomunitarias de manufacturas pasaron de US$6.041 millones en 2016 a US$8.179 millones en 2025, con un crecimiento promedio anual de 3,4%.

El comportamiento de 2025 muestra, por tanto, una expansión tanto de las ventas andinas al mercado mundial como del intercambio entre sus integrantes, aunque con estructuras diferentes. Perú destacó por el valor de sus exportaciones totales y, dentro del comercio regional, por el crecimiento de sus ventas y el peso de los productos manufacturados.