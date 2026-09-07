Joyería peruana pierde terreno en EE.UU. y sus exportaciones se desploman 71,8% en el primer semestre de 2026

En 2025, 118 compañías realizaron exportaciones de joyería y orfebrería y la actividad generó 2.928 puestos de trabajo. | Difusión

En 2025, 118 compañías realizaron exportaciones de joyería y orfebrería y la actividad generó 2.928 puestos de trabajo. | Difusión

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La joyería peruana profundizó su caída en el mercado internacional durante el primer semestre de 2026. Entre enero y junio, las exportaciones de joyería y orfebrería alcanzaron apenas US$23.4 millones, 71,8% menos que los US$82.8 millones registrados en el mismo periodo de 2025, según cifras de la Gerencia de Manufacturas de la Asociación de Exportadores (ADEX).

El retroceso se explica principalmente por el desplome de los envíos a Estados Unidos, que durante años fue, por amplio margen, el principal comprador de las joyas peruanas. En el primer semestre de 2025 ese mercado concentraba cerca del 85% de las exportaciones del sector. Un año después, su participación se redujo a 47,9%.

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En términos de valor, la diferencia es todavía más marcada. Las ventas peruanas hacia Estados Unidos pasaron de US$71.1 millones entre enero y junio de 2025 a US$11.2 millones en el mismo periodo de este año. Es decir, en un año se perdieron casi US$60 millones en exportaciones hacia ese destino.

El arancel golpea a un sector que ya venía cayendo

La menor demanda estadounidense coincide con un aumento de los costos de acceso a ese mercado. Hasta el 23 de julio, las joyas peruanas enfrentaban un arancel de 10% y desde el 24 de julio la tasa subió a 12,5%, de acuerdo con ADEX. Países competidores como México y Jordania mantienen una tasa de 10%.

La diferencia puede parecer pequeña, pero adquiere relevancia en un mercado donde Perú compite con grandes proveedores internacionales y donde las empresas necesitan mantener precios competitivos para conservar sus pedidos.

Según ADEX, el efecto ya se había trasladado a las operaciones comerciales durante el primer semestre. Algunas órdenes fueron postergadas y otras canceladas, una situación que afecta particularmente a las pequeñas y medianas empresas que venden directamente al exterior o participan como proveedoras de otras compañías de la cadena.

Pero atribuir todo el deterioro al último incremento arancelario sería insuficiente. El sector ya había mostrado una fuerte pérdida de dinamismo en 2025. Ese año las exportaciones de joyería peruana llegaron a US$105 millones, 46,8% menos que los US$197 millones de 2024. La caída se produjo después de que Estados Unidos aplicara un arancel de 10% a las importaciones provenientes del Perú.

De esta manera, los datos muestran dos años consecutivos de retroceso. Primero fue una reducción de casi la mitad del valor exportado en 2025 y ahora, en la primera mitad de 2026, una contracción todavía más pronunciada.

México comienza a ganar terreno

Mientras Estados Unidos pierde peso, México aparece como una excepción dentro del comportamiento de los principales destinos. Las exportaciones peruanas de joyería hacia ese mercado alcanzaron US$8 millones durante el primer semestre y crecieron 11,6% respecto del mismo periodo de 2025.

España, Chile, Ecuador, Canadá, Francia, Argentina, Colombia y Bolivia también figuran entre los destinos de los productos peruanos. Sin embargo, ninguno alcanza todavía una participación comparable a la que tuvo Estados Unidos durante los años de mayor expansión del sector.

El cambio resulta relevante porque evidencia el nivel de concentración que había adquirido la industria. Cuando un solo mercado representa la mayor parte de las ventas externas, una modificación en sus condiciones comerciales puede trasladarse rápidamente a los resultados de las empresas.

La pérdida del mercado estadounidense, además, ocurre pese al tamaño de la demanda que existe en ese país. Durante 2025, Estados Unidos importó joyería por US$12.817 millones. India, Italia, Francia, Tailandia y China fueron sus principales proveedores y concentraron conjuntamente 63% de esas compras.

El oro representa buena parte de ese mercado: las joyas elaboradas con este metal concentraron el 78,5% de las compras estadounidenses, lo que muestra el espacio comercial disponible para los productores peruanos, pero también la intensidad de la competencia que deben enfrentar.

Las joyas de metales preciosos concentran los envíos

Pese al fuerte retroceso, la principal línea de exportación continúa vinculada a productos de mayor valor agregado. Entre enero y junio de 2026, los artículos de joyería de metales preciosos acumularon US$19.8 millones en despachos al exterior.

Esto significa que buena parte del valor exportado sigue concentrándose en productos elaborados y no únicamente en materias primas. El desafío para las empresas, por tanto, pasa por sostener esa oferta manufacturada mientras enfrentan menores pedidos y mayores costos para acceder a uno de sus principales mercados.

El retroceso también tiene una dimensión empresarial. En 2025, 118 compañías realizaron exportaciones de joyería y orfebrería y la actividad generó 2.928 puestos de trabajo, de los cuales 1.885 fueron directos, según ADEX.

Aunque las cifras del primer semestre no permiten determinar cuánto empleo se ha perdido por la menor demanda, sí muestran que el impacto no se limita al valor de las ventas externas. Una reducción prolongada de los pedidos puede afectar producción, contratación y la continuidad de pequeños talleres y empresas que participan en la cadena.

¿Qué opciones tiene el sector?

La búsqueda de nuevos mercados será uno de los principales desafíos para la industria. El crecimiento de México ofrece una señal en esa dirección, aunque todavía resulta insuficiente para compensar la caída estadounidense.

Sin embargo, la diversificación de destinos no resolverá por sí sola el problema. El sector llega a esta etapa después de haber perdido una parte importante de sus ventas externas en 2025 y de registrar una nueva caída superior al 70% en la primera mitad de 2026.

El dato que marca la dimensión del retroceso es la comparación de dos primeros semestres: de los US$82.8 millones exportados en 2025 se pasó a US$23.4 millones en 2026. La industria no solo enfrenta ahora un mayor arancel en Estados Unidos; también debe recuperar compradores y reducir la dependencia de un mercado que durante años sostuvo la mayor parte de sus ventas al exterior.