Mypes son casi el 90% de las exportadoras, pero las grandes concentran el 93,4% del valor exportado

Más empresas exportan en Perú, pero el negocio sigue concentrado en las grandes compañías. | ADEX

Más empresas exportan en Perú, pero el negocio sigue concentrado en las grandes compañías. | ADEX

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El Perú tiene cada vez más empresas que venden sus productos al extranjero, pero el crecimiento del número de exportadoras todavía no significa que el negocio esté más repartido. En el primer semestre de 2026, 7.288 empresas exportaron bienes, 3% más que en el mismo periodo del año pasado, según un reporte del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX).

Detrás de esa cifra aparece una marcada diferencia entre el tamaño de las empresas y el peso que tienen en el comercio exterior. Las micro y pequeñas empresas representan el 89,9% de las firmas exportadoras, pero las grandes compañías, que son una minoría, concentran el 93,4% del valor total enviado al exterior.

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Mypes dominan el número de exportadoras, pero las grandes concentran el negocio

La composición muestra que el tejido exportador peruano está formado principalmente por negocios pequeños. De las 7.288 empresas que realizaron envíos durante el semestre, 4.193 fueron microempresas y 2.356 pequeñas. Las grandes, en cambio, fueron 494.

La situación cambia por completo cuando se mira el valor de las operaciones. Las grandes empresas acumularon US$50.479 millones, mientras que las microempresas apenas representaron el 0,4% del monto exportado.

Esta diferencia está relacionada con la escala con la que cada empresa puede operar. Las compañías grandes suelen contar con una mayor capacidad productiva, financiera y logística para atender pedidos de gran volumen y mantener relaciones comerciales de largo plazo.

El presidente de ADEX, César Tello Ramírez, advirtió durante la inauguración del ADEX Innovation Summit 2026 que la pérdida de competitividad está afectando especialmente a las actividades de mayor valor agregado. Entre las dificultades que enfrentan las empresas mencionó el acceso limitado a financiamiento y asistencia técnica, además de una baja diversificación.

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Más empresas ingresan al comercio exterior, pero otras no logran mantenerse

El aumento de exportadoras también esconde un movimiento importante. Durante el primer semestre, 2.170 empresas dejaron de realizar envíos al exterior, y casi todas fueron mipymes. Al mismo tiempo, otras 2.381 compañías comenzaron a exportar.

La situación también varía según la actividad. La agroindustria fue el sector que reunió a más empresas exportadoras, seguido por la minería tradicional, la metalmecánica y la industria química. En varios de estos rubros conviven grandes compañías con negocios de menor escala, aunque el peso económico de las primeras continúa siendo considerablemente mayor.

Para ADEX, el reto no consiste únicamente en incorporar nuevas empresas al comercio exterior, sino en fortalecer las condiciones para que puedan consolidarse. En esa línea, el gremio anunció la creación de una Gerencia de Innovación que buscará identificar experiencias aplicadas en otros países y evaluar cómo podrían adaptarse al entorno peruano.

La mayoría de exportadoras todavía depende de un solo destino

La concentración también se observa en los mercados de destino. Más de la mitad de las empresas exportadoras realizó envíos a un solo país, mientras un grupo reducido consiguió colocar sus productos en diez o más mercados.

Esta limitada diversificación puede convertirse en una vulnerabilidad para las empresas, especialmente las de menor tamaño. Depender de un único destino significa que un cambio en la demanda, una nueva exigencia comercial o una dificultad logística puede tener un impacto directo sobre sus ventas externas.

Estados Unidos fue el mercado que recibió productos de más empresas peruanas durante el periodo, seguido por la Unión Europea, Chile, India y Ecuador.

Así, el comercio exterior peruano enfrenta una doble tarea: ampliar la cantidad de empresas que consiguen exportar y, al mismo tiempo, conseguir que una mayor parte de ellas pueda permanecer, crecer y diversificar sus mercados.