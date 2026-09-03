Consejo Nacional de Trabajo acuerda aumentar el sueldo mínimo a S/1.300, pero aún no define cuándo se aplicará

Aún no hay fecha oficial para elevar la RMV a S/1.300. El acuerdo del jueves reactiva el proceso, pero el momento y la modalidad del aumento siguen pendientes. | Composición LR/MTPE

Aún no hay fecha oficial para elevar la RMV a S/1.300. El acuerdo del jueves reactiva el proceso, pero el momento y la modalidad del aumento siguen pendientes. | Composición LR/MTPE

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El Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) dio este jueves un primer paso para elevar la Remuneración Mínima Vital (RMV) de S/1.130 a S/1.300, luego de que representantes de los trabajadores y empleadores coincidieran en la necesidad de actualizar el sueldo mínimo. No obstante, el acuerdo no establece todavía una fecha ni la forma en que se aplicará el aumento.

La decisión fue adoptada durante la primera sesión del periodo 2026-2031 del CNTPE, instancia tripartita que reúne al Gobierno, las organizaciones sindicales y los gremios empresariales. El acuerdo establece que las partes continuarán el diálogo para definir las condiciones del reajuste, mientras que una comisión técnica deberá trabajar una propuesta sobre el mecanismo de actualización de la RMV.

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El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, sostuvo que los indicadores económicos y laborales permiten retomar la discusión sobre el sueldo mínimo. Sin embargo, reconoció que todavía será necesario continuar las conversaciones para determinar la fecha y la modalidad del incremento.

Trabajadores y empresas aún discrepan sobre el aumento

El principal punto pendiente es cómo se concretará el incremento hasta los S/1.300. De acuerdo con lo acordado en la sesión, trabajadores y empleadores mantienen posiciones distintas respecto de la fecha y el mecanismo de actualización, pese a coincidir en que la RMV debe aumentar.

La discusión parte de una RMV de S/1.130, monto vigente desde enero de 2025, cuando se aplicó un incremento de S/105 respecto del piso anterior de S/1.025.

La propuesta del Gobierno contempla llevar el sueldo mínimo hasta S/1.300, lo que supondría un incremento de S/170, equivalente a aproximadamente 15% sobre la RMV vigente. Sin embargo, la fórmula inicialmente planteada por el Ejecutivo no cuenta todavía con consenso dentro del CNTPE.

Este punto es relevante porque el reajuste no solo determina cuánto recibirán los trabajadores que perciben la RMV, sino que también incrementa los costos laborales asociados para las empresas. Por ello, el debate incorpora variables como productividad, poder adquisitivo y capacidad de las empresas para absorber mayores costos.

Comisión técnica definirá mecanismo para actualizar la RMV

Más allá del aumento inmediato, uno de los acuerdos de la sesión apunta a modificar la forma en que se determina el sueldo mínimo en el futuro.

El CNTPE encargó a la Comisión Especial de Productividad y Salarios Mínimos (CEPSM) elaborar una propuesta para institucionalizar el procedimiento y la metodología de actualización de la RMV. El documento deberá considerar los acuerdos previos alcanzados en el Consejo y posteriormente será evaluado por el Pleno.

El objetivo es que el reajuste del sueldo mínimo tenga criterios técnicos que puedan aplicarse de manera periódica y no dependa únicamente de una decisión política en cada oportunidad. La propia información del CNTPE señala que la remuneración mínima se discute considerando variables como inflación y productividad.

El plazo para que la comisión presente su informe final todavía no ha sido fijado. Según el acuerdo alcanzado este jueves, será definido en una próxima sesión del Pleno del CNTPE.

¿Cuándo podría subir el sueldo mínimo?

Por ahora, no existe una fecha oficial para que la RMV pase de S/1.130 a S/1.300. El acuerdo alcanzado este jueves permite continuar el proceso, pero deja pendiente la definición del momento y la modalidad del incremento.

El CNTPE volverá a reunirse durante la segunda quincena de septiembre para abordar los pedidos formulados por las organizaciones de trabajadores y empleadores, además de continuar con la agenda del Consejo.

Esto significa que el siguiente paso no será todavía el pago automático de un nuevo sueldo mínimo, sino la discusión técnica y política de las condiciones del reajuste. Una vez definido el mecanismo y alcanzado el consenso correspondiente, deberá concretarse la decisión normativa que establezca el nuevo monto.

La discusión también tendrá que considerar el impacto del incremento sobre el empleo formal, especialmente en las empresas de menor tamaño. El propio ministro Sheput señaló que el proceso debe atender la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, pero también tomar en cuenta la sostenibilidad empresarial, la productividad y la protección del empleo.

Por ello, el acuerdo del CNTPE constituye un avance en el proceso hacia una RMV de S/1.300, pero no significa que el nuevo monto ya esté vigente ni que exista una fecha definida para su aplicación.