¿Ganas más de S/1.300? Esto podría pasar con tu sueldo tras el aumento de la RMV

El aumento de la RMV a S/1.300 no obliga a subir todos los salarios, pero sí puede llevar a revisar las remuneraciones más cercanas al nuevo piso. | El Peruano

El aumento de la RMV a S/1.300 no obliga a subir todos los salarios, pero sí puede llevar a revisar las remuneraciones más cercanas al nuevo piso. | El Peruano

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El aumento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) a S/1.300 no significa que todos los trabajadores que perciben un salario superior deban recibir, automáticamente, un incremento. La obligación de las empresas será garantizar que ningún trabajador quede por debajo del nuevo piso salarial una vez que la medida sea oficializada y publicada en el diario oficial El Peruano.

Sin embargo, el reajuste sí puede poner bajo la lupa a quienes se encuentran cerca de ese nivel. En diálogo con La República, Latife Reaño, especialista en gestión humana y compensaciones, explicó que una empresa debería revisar aquellos salarios cuya diferencia con la remuneración mínima podría reducirse considerablemente.

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La razón es sencilla: un trabajador puede haber recibido una remuneración mayor precisamente para reconocer su experiencia, desempeño, formación o nivel de responsabilidad. Si el sueldo mínimo se acerca a esa remuneración, parte de esa diferencia desaparece.

“No se tienen que revisar todos los sueldos en una empresa, porque hay sueldos que están muy por encima, niveles diferenciales. Esas posiciones en realidad no es necesario que sean revisadas porque ya tienen una distancia bastante grande”, señaló Reaño.

Sueldo mínimo sube 15%: ¿cuánto deberían aumentar los salarios que están por encima?

La pregunta que queda para quienes ya ganan más es cuánto debería ser un eventual reajuste. No existe un porcentaje único que las empresas estén obligadas a aplicar, pero el comportamiento del mercado puede servir como referencia.

Reaño explicó que, de acuerdo con las encuestas salariales que maneja de empresas consultoras, los incrementos promedio en el mercado se han ubicado alrededor del 5% anual durante los últimos años. En contraste, el salto de la RMV representa un aumento de aproximadamente 15%.

Ese rango, sin embargo, no significa que todos deban recibir el mismo porcentaje. La especialista considera que cada caso debería evaluarse según el desempeño, el cumplimiento de objetivos, la experiencia acumulada y las características del puesto.

De esta manera, una empresa podría decidir un reajuste mayor para determinados trabajadores y mantener otros salarios sin cambios cuando la diferencia con el nuevo piso siga siendo suficientemente amplia. El objetivo no sería replicar el incremento de la RMV en toda la planilla, sino evitar que el cambio desordene la estructura salarial.

¿Qué pasa si tu sueldo no sube? El riesgo de la “compresión salarial”

Uno de los problemas que puede aparecer es la llamada compresión salarial. El concepto describe una situación en la que trabajadores con diferentes niveles de experiencia, conocimientos o responsabilidades terminan percibiendo remuneraciones muy similares.

“Es justamente cuando ya terminan muchas personas ganando exactamente igual cuando en realidad sí hay diferencia entre ellas”, explicó Reaño.

El efecto puede ser especialmente visible entre quienes se encuentran cerca del nuevo piso. Por ejemplo, si una persona con varios años de experiencia queda con una remuneración muy próxima a la de un trabajador que recién ingresa, la diferencia que antes reconocía esa trayectoria pierde peso.

Por ello, Reaño considera que las empresas deberían prestar especial atención a los salarios que se encuentran alrededor del nuevo mínimo. En algunos casos, la revisión podría alcanzar a trabajadores que perciben entre S/1.300 y S/2.000 o S/2.500, aunque la decisión dependerá de la estructura y capacidad de pago de cada compañía.

Para realizar estos ajustes, la especialista recomienda que las empresas establezcan primero un presupuesto y criterios claros. Después deberán definir quiénes serán considerados para un incremento y comunicar las razones detrás de cada decisión.

La transparencia también juega un papel importante. Explicar que los reajustes responden a factores como desempeño, experiencia o responsabilidad puede evitar que quienes no reciban un aumento interpreten la decisión como arbitraria.