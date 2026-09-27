Trabajo presencial: 49% de peruanos rechazó una oferta laboral por exigir presencialidad

El regreso a las oficinas en Perú refleja un desajuste entre las preferencias de los trabajadores y las exigencias laborales. El 49% rechaza ofertas que requieren presencialidad.

El regreso a las oficinas en Perú refleja un desajuste entre las preferencias de los trabajadores y las exigencias laborales. El 49% rechaza ofertas que requieren presencialidad. Composición LR

El regreso a las oficinas ya es una realidad para una parte importante del mercado laboral, pero no necesariamente coincide con las preferencias de quienes buscan empleo. En Perú, el 49% de los trabajadores rechazó alguna oferta laboral porque exigía presencialidad: 36% descartó propuestas completamente presenciales y otro 13% rechazó aquellas que requerían algún grado de asistencia a la oficina.

Pero la modalidad que hoy predomina en algunas empresas no coincide con lo que la mayoría de trabajadores elegiría. Si pudieran decidir libremente cómo trabajar, apenas el 16% optaría por un esquema completamente presencial. El 43% escogería uno híbrido y el 41% preferiría trabajar de manera remota.

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Los resultados corresponden al estudio 100% Presencialidad, elaborado por Bumeran a partir de las respuestas de 3.181 trabajadores y especialistas en Recursos Humanos de Perú, Argentina, Chile, Ecuador y Panamá. La investigación analiza cómo la modalidad de trabajo influye en las decisiones de los trabajadores y en la búsqueda de talento.

Presencialidad implica más tiempo y gasto para los trabajadores

Entre quienes perciben efectos negativos de acudir a la oficina, el principal problema no está necesariamente en el trabajo realizado dentro de ella, sino en todo lo que implica llegar hasta allí. El 94% señala la pérdida de tiempo en los traslados como una de las principales desventajas, mientras que 87% menciona el mayor gasto económico. También aparecen el estrés o cansancio físico, señalado por 82%.

Los costos asociados a la presencialidad incluyen transporte, alimentación, vestimenta y otros gastos cotidianos. Entre quienes prefieren trabajar de manera híbrida o remota, 79% valora precisamente el ahorro de dinero que generan estas modalidades.

Aun así, la presencialidad conserva ventajas para un grupo de trabajadores. El 51% considera que favorece la colaboración y el trabajo en equipo, 45% destaca que facilita un aprendizaje más directo y rápido y 44% valora una comunicación más sencilla con líderes y compañeros.

6 de cada 10 rechazarían un empleo que no coincida con su modalidad ideal

La modalidad de trabajo empieza a pesar también en la decisión de aceptar o descartar una propuesta. El 60% de los talentos afirma que rechazaría una oferta laboral si no coincide con su esquema ideal. Dentro de ese grupo, 36% no aceptaría un puesto 100% presencial, 14% descartaría uno que exigiera algún nivel de presencialidad y 10% no aceptaría un empleo completamente remoto.

El estudio también muestra una brecha en quién define esta modalidad, pues el 59% de los trabajadores afirma que fue establecida exclusivamente por la organización, mientras solo 20% señala que la decisión se tomó conjuntamente con los trabajadores.

Trabajo híbrido marcaría el mercado laboral en los próximos diez años

El 73% de los especialistas en Recursos Humanos considera que dentro de diez años predominará el trabajo híbrido. Entre los trabajadores, las respuestas van en una línea similar: 61% prevé que el modelo híbrido será el más extendido, 33% se inclina por el trabajo remoto y 6% por la presencialidad total.

Los motivos para elegir una u otra modalidad también son distintos. Quienes prefieren trabajar desde casa o combinarlo con días en la oficina destacan principalmente el ahorro de tiempo y dinero, además de una mayor facilidad para organizar sus horarios. En cambio, quienes optan por la presencialidad valoran sobre todo el aprendizaje, la relación con sus compañeros y el trabajo en equipo.