¿Peligra el nuevo retiro de fondos de las AFP? Juan Sheput cuestiona proyecto y exige frenar medidas 'sin sustento técnico'

Sheput advirtió que los retiros anteriores carecieron de análisis técnico, lo que podría afectar a instituciones y finanzas públicas. Solicita una evaluación cuidadosa de las nuevas propuestas.

Sheput advirtió que los retiros anteriores carecieron de análisis técnico, lo que podría afectar a instituciones y finanzas públicas. Solicita una evaluación cuidadosa de las nuevas propuestas. Foto: Andina/Gemini

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, cuestionó el proyecto que plantea un noveno retiro de fondos de las AFP y pidió que cualquier nueva medida previsional sea revisada mediante estudios actuariales y criterios técnicos. Según sostuvo, las decisiones sobre los fondos de los afiliados pueden tener consecuencias que deben evaluarse antes de su aprobación.

Durante sus declaraciones, Sheput señaló que los anteriores retiros previsionales se habrían aprobado sin suficiente análisis actuarial. El titular del Ministerio de Trabajo planteó que las políticas públicas deben considerar tanto el beneficio inmediato para los ciudadanos como las consecuencias que puedan producirse en instituciones y finanzas públicas.

Video destacado EXCLUSIVO: REVELAN DETALLES DE CÓMO SE PLANEÓ EL ASESINATO DE LA CHINA POLO |ARDE TROYA CON OXENFORD

Juan Sheput cuestiona el noveno retiro de AFP y pide estudios actuariales antes de aprobarlo

Sheput sostuvo que los nuevos retiros deben ser sometidos a una evaluación técnica para determinar sus posibles efectos sobre el sistema previsional. El ministro afirmó que, a su juicio, las medidas anteriores no tuvieron suficiente profundidad en este tipo de análisis y que sus consecuencias pueden trasladarse a otros ámbitos del Estado.

Como parte de su argumento, el titular de Trabajo mencionó la situación de los afiliados que cuentan con fondos reducidos. Según explicó, una parte importante de los afiliados tendría menos de S/5.000 acumulados y, si retirara el 95 %, conservaría aproximadamente S/250 en su cuenta individual. Sheput relacionó este escenario con la cobertura de EsSalud y señaló que ese remanente permitiría mantener el acceso al seguro bajo las condiciones previstas por la legislación vigente.

Ministro advierte posibles efectos en EsSalud y las finanzas públicas por nuevos retiros previsionales

El ministro también sostuvo que los retiros de fondos previsionales pueden generar consecuencias económicas y sociales que deben ser consideradas durante el diseño de una nueva norma. En ese contexto, señaló a EsSalud como una de las instituciones que podría verse involucrada por las decisiones relacionadas con los fondos de los afiliados.

Sheput pidió a los parlamentarios que analizan el nuevo retiro incorporar estudios técnicos antes de adoptar una decisión. El ministro sostuvo que las políticas públicas no deben concentrarse únicamente en el beneficio inmediato y reiteró que corresponde revisar las consecuencias que una medida puede generar sobre las instituciones y las finanzas públicas.