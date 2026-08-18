Aumento del sueldo mínimo: ¿qué pasará con los trabajadores que ya ganan más de S/1.300?

El incremento de la RMV reajusta de forma automática aquellos beneficios laborales que se calculan en función del sueldo mínimo. | Composición LR/IA

El incremento de la RMV reajusta de forma automática aquellos beneficios laborales que se calculan en función del sueldo mínimo. | Composición LR/IA

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El anuncio de elevar el sueldo mínimo hasta S/1.300 también ha generado cuestionamientos en trabajadores que actualmente reciben una remuneración superior a ese monto. Si una persona gana S/1.400, S/1.600 o S/2.000, por ejemplo, el incremento de la RMV no obliga automáticamente al empleador a elevar su sueldo en S/170 ni a aplicar el mismo porcentaje de aumento.

La RMV funciona como un piso legal para los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada. Actualmente se encuentra en S/1.130, monto vigente desde el 1 de enero de 2025 tras el incremento de S/105 establecido por el Decreto Supremo N.° 006-2024-TR.

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La presidenta Keiko Fujimori anunció el 28 de julio que este piso subiría a S/1.300. Posteriormente, el ministro de Economía, Elmer Cuba, señaló que el incremento se aplicaría en dos etapas: una primera de S/100 y una segunda de S/70. La propuesta todavía requiere definir su aplicación y pasar por el proceso correspondiente.

¿Los trabajadores que ganan más de S/1.300 recibirán un aumento?

No necesariamente. Si el nuevo piso salarial queda establecido en S/1.300, un trabajador que ya percibe una cantidad superior seguirá por encima de la RMV. La norma que eleva el mínimo no establece, por ese solo hecho, que todas las remuneraciones deban incrementarse en la misma proporción.

El punto de atención aparece cuando las diferencias entre los salarios de distintos puestos se reducen. Por ejemplo, una empresa podría tener una escala en la que un trabajador recién incorporado percibe S/1.300, otro con mayor experiencia recibe S/1.400 y un puesto con más responsabilidades tiene una remuneración de S/1.600.

Antes del cambio, las distancias eran de S/270 entre el primer y segundo puesto y de S/470 entre el mínimo y el tercero, tomando como referencia una RMV de S/1.130. Con el nuevo piso, la diferencia entre trabajadores que ocupan distintos niveles puede reducirse.

Ese fenómeno es conocido como compresión salarial y puede llevar a las empresas a revisar sus bandas de remuneración. El debate no se limita, por tanto, a cuánto deberá cobrar quien actualmente gana el mínimo, sino también a cómo quedarán las diferencias entre trabajadores con distinta experiencia, funciones, especialización o responsabilidad.

Jimmy Huatuco, líder de Implementaciones en Buk Perú, señaló que el incremento no supone necesariamente elevar todos los sueldos en la misma proporción, sino revisar si las diferencias existentes entre puestos mantienen una justificación vinculada con sus responsabilidades y características.

¿Qué pueden hacer las empresas con sus escalas salariales?

Una empresa que tenga trabajadores con remuneraciones cercanas a la nueva RMV deberá identificar qué puestos quedarían afectados directamente y cuáles podrían experimentar una reducción de su distancia salarial respecto del nivel inferior.

El análisis puede incluir las bandas salariales utilizadas para cada puesto, los criterios empleados para establecerlas y la posición que ocupa cada trabajador dentro de ellas. También puede considerar la experiencia, las funciones asignadas, el nivel de responsabilidad y las remuneraciones que se pagan por puestos comparables.

Esto no significa que exista una obligación general de subir los salarios de todos los trabajadores que ya ganan más de S/1.300. El ajuste dependerá de las decisiones salariales de cada empleador, salvo que exista una disposición legal, contractual o colectiva que establezca un incremento determinado.

La experiencia del último aumento de la RMV muestra que el cambio del piso también puede trasladarse a otros costos laborales. En documentos oficiales publicados durante 2025, entidades públicas registraron modificaciones de contratos de servicios de vigilancia y limpieza debido al incremento de la remuneración mínima de S/1.025 a S/1.130.

El aumento también modifica otros conceptos vinculados a la RMV

La remuneración mínima no es un monto aislado dentro de la legislación laboral peruana. Algunos beneficios o conceptos utilizan la RMV como referencia para determinar su valor.

Un ejemplo es la asignación familiar, cuyo monto equivale al 10% de la Remuneración Mínima Vital vigente. Por ello, cuando aumenta la RMV, también se modifica el monto correspondiente a este beneficio para los trabajadores que cumplen las condiciones previstas por la legislación.

De esta manera, el impacto de una nueva RMV puede aparecer en la planilla de una empresa incluso cuando parte de sus trabajadores ya recibe salarios superiores al mínimo. El efecto dependerá de los conceptos remunerativos y beneficios que estén vinculados legalmente a ese valor.

El Banco Central de Reserva mantiene la RMV y el ingreso promedio del sector formal privado entre sus principales series de remuneraciones. En febrero de 2026, la RMV registrada era de S/1.130, mientras que el ingreso promedio del sector formal privado alcanzaba S/3.102, de acuerdo con información elaborada a partir de datos de INEI, MTPE y Sunat.

La diferencia entre ambos valores muestra que en el mercado formal existe una amplia distribución de remuneraciones y que el aumento del piso no equivale a una actualización automática de toda la escala salarial.

Para las empresas, uno de los puntos que quedará por definir es cómo se implementará finalmente el aumento anunciado y qué disposiciones acompañarán su entrada en vigencia. El ministro de Trabajo, Juan Sheput, indicó que la propuesta será discutida en el Consejo Nacional de Trabajo, espacio que reúne a representantes del Gobierno, trabajadores y empleadores.

Mientras se establece el nuevo esquema, las remuneraciones que superan el mínimo mantienen sus condiciones pactadas. El cambio en la RMV adquiere relevancia para esos trabajadores cuando la empresa decide revisar sus escalas, cuando existe una regla específica que vincula su remuneración con el mínimo o cuando otros conceptos de la planilla toman la RMV como referencia.