Visita del papa León XIV al Cusco podría mover S/77 millones adicionales y atraer a 50.000 turistas

Cusco podría recibir 50.000 visitantes por el papa León XIV y sumar S/77 millones a su economía | Composición LR/ Difusión

Cusco podría recibir 50.000 visitantes por el papa León XIV y sumar S/77 millones a su economía | Composición LR/ Difusión

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La llegada del papa León XIV al Cusco no solo tendría un impacto religioso. La presencia de miles de peregrinos, principalmente procedentes de Bolivia y del norte de Chile, podría traducirse en un impulso adicional para el comercio y los servicios de la ciudad, desde hoteles y restaurantes hasta transporte y venta de artesanías.

El presidente de la Cámara de Comercio de Cusco, Fernando Santoyo, estimó que la visita generaría un movimiento económico cercano a los S/77 millones, asociado al gasto de unos 50.000 visitantes que llegarían para participar en las actividades religiosas previstas durante la visita.

TE RECOMENDAMOS QUE NO SE TE OLVIDE con CARLOS CORNEJO | PROGRAMA del 07/09/26 | La República - LR+

Según explicó, estos turistas permanecerían al menos tres días en la ciudad, lo que ampliaría el efecto sobre distintos negocios locales. "Son casi 77 millones de soles que se van a inyectar adicionalmente en la economía por el tema de la demanda de servicios", señaló.

El cálculo toma en cuenta principalmente el consumo que realizarían los visitantes durante su estadía. El hospedaje y la alimentación concentrarían parte importante de ese gasto, pero también se beneficiaría el transporte y el comercio vinculado a las artesanías, uno de los sectores estrechamente relacionados con el turismo en Cusco.

Cusco necesita más hospedaje y espacios para recibir a miles de peregrinos

El tamaño de la convocatoria, sin embargo, plantea un desafío para la capacidad de la ciudad. Santoyo señaló que Cusco dispone actualmente de unas 18.000 camas, una oferta que podría resultar insuficiente si la llegada de visitantes se concentra en pocos días.

Por ello, consideró necesario comenzar a habilitar espacios adicionales de acogida y planteó que los obispados trabajen junto con el sector privado para encontrar alternativas antes de que se produzca el arribo masivo de peregrinos.

"Necesitamos habilitar más espacios, necesitamos que los obispados convoquen también al sector privado para que podamos justamente conversar cómo hacer para suplir esta deficiencia", manifestó.

La preocupación no se limita a dónde dormirán los visitantes. También será necesario definir con anticipación los lugares donde se desarrollarán las actividades que congregarán a una mayor cantidad de personas. Entre los escenarios que podrían evaluarse, el representante empresarial mencionó la explanada de Sacsayhuamán y la Plaza Mayor.

Para Santoyo, contar con una planificación clara permitiría distribuir mejor a los asistentes y evitar que toda la presión recaiga sobre un único punto de la ciudad. En ese esquema, el sector privado también podría participar con la instalación de pantallas en diferentes zonas, de modo que ciudadanos y visitantes puedan seguir las actividades masivas sin necesidad de concentrarse todos en el mismo lugar.

"Sí esperamos que haya una adecuada planificación", remarcó.

La visita también pondrá a prueba la infraestructura de transporte. El incremento de visitantes procedentes del extranjero y de otras ciudades del país supondrá una demanda extraordinaria de vuelos hacia Cusco, por lo que las autoridades deberán evaluar si la operación aeroportuaria tiene capacidad para absorber ese flujo.

Más vuelos y transporte terrestre: el reto logístico detrás del impacto económico

Santoyo advirtió que el movimiento económico proyectado no podrá concretarse plenamente si no existe una respuesta coordinada de toda la cadena de servicios que permite el ingreso y desplazamiento de los visitantes.

"Va a haber una alta demanda de vuelos que van a venir, va a haber de repente una necesidad de generar muchos más horarios de aterrizaje y de despegue", sostuvo.

En este punto, Corpac, entidad encargada de los servicios de navegación aérea en el país, tendrá un papel relevante junto con las autoridades vinculadas al transporte. La eventual necesidad de ampliar los horarios de aterrizaje y despegue responde a un problema práctico: no basta con que exista interés en viajar a Cusco si la oferta de vuelos no puede absorber el aumento de pasajeros en un periodo corto.

El mismo escenario podría trasladarse al transporte terrestre. El terminal de buses también tendría que prepararse para recibir un mayor número de pasajeros, especialmente considerando que una parte de los visitantes podría llegar desde otras regiones del país o incluso ingresar por vía terrestre desde países vecinos.

Para la Cámara de Comercio de Cusco, el impacto de la visita del papa León XIV debe entenderse, por tanto, más allá del gasto directo de los peregrinos. La llegada de 50.000 personas durante varios días exige que hoteles, restaurantes, comercios, aerolíneas, empresas de transporte y autoridades trabajen sobre una misma planificación.

De lo contrario, el aumento excepcional de la demanda podría terminar generando cuellos de botella en servicios básicos para el visitante y reducir parte del beneficio económico esperado.

"Existe todo un sistema que debe ser muy bien coordinado para que todo funcione bien en la llegada del papa", concluyó Santoyo.