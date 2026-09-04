Presupuesto 2027: cinco megaobras reciben el doble que la infraestructura para enfrentar El Niño y solo 19% irá a regiones

El Estado destina el doble a cinco megaobras que a la infraestructura contra El Niño en 2027. | Composición LR/ IA

El Estado destina el doble a cinco megaobras que a la infraestructura contra El Niño en 2027. | Composición LR/ IA

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó ante el Congreso el proyecto de Presupuesto Público 2027 por S/266.506 millones, un monto 3,5% mayor al presupuesto inicial de este año. Elmer Cuba, titular del sector, lo planteó como una propuesta orientada a sostener la inversión y atender prioridades como salud, educación, seguridad y defensa.

Pero la distribución del presupuesto muestra una diferencia importante, pues cinco grandes proyectos de transporte y conectividad concentran S/3.796 millones para el próximo año, poco más del doble de los S/1.824 millones destinados específicamente a infraestructura vinculada con la prevención y atención del Fenómeno El Niño.

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La comparación permite dimensionar el peso de las grandes obras dentro del proyecto presupuestal. Pero hay otro dato que merece especial atención: de los S/2.489 millones que el proyecto identifica para intervenciones vinculadas al FEN, S/2.023 millones quedan en el Gobierno Nacional y solo S/465 millones corresponden a gobiernos regionales y locales. Es decir, apenas 19% llega directamente a los gobiernos subnacionales.

El MEF presentó ante el Congreso el proyecto de Presupuesto Público 2027 por S/266.506 millones.

Cinco megaobras concentran S/3.796 millones

El proyecto de Presupuesto 2027 mantiene una fuerte asignación para grandes proyectos que ya se encuentran en ejecución. Es el caso de las Líneas 1 y 2 del Metro de Lima y Callao, que concentran S/1.944 millones para ejecución, operación y mantenimiento.

A ello se suman S/522 millones para la Carretera Central, la carretera Cusco-Chincheros-Urubamba, la autopista Chincha-Ica y Pro Región 2; S/454 millones para la Vía Expresa Santa Rosa; S/440 millones para el Aeropuerto Internacional de Chinchero; y S/436 millones para el Anillo Vial Periférico de Lima y Callao. En conjunto, estas cinco intervenciones reúnen S/3.796 millones.

Se trata de obras que tienen compromisos en marcha y cuyos cronogramas requieren continuidad presupuestal. Por eso, la comparación con el FEN no implica que esos recursos puedan trasladarse directamente de un proyecto a otro.

Mientras el FEN espera S/1,824 millones en infraestructura, cinco megaobras urbanas suman casi S/4,000 millones.

Sí permite observar, en cambio, cuánto espacio ocupan dentro del proyecto de presupuesto las inversiones de gran escala frente a las destinadas a reducir los riesgos asociados a un fenómeno climático.

Para las intervenciones vinculadas al FEN, el proyecto contempla S/2.489 millones. Pero ese monto reúne acciones de prevención, atención y respuesta de distintas entidades, por lo que no todo corresponde a infraestructura.

Si se considera únicamente la parte destinada a infraestructura a través de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), Indeci, Vivienda y Transportes, la suma llega a S/1.824 millones: S/1.047 millones para ANIN, S/413 millones para Indeci, S/273 millones para Vivienda y S/91 millones para Transportes.

El 81% del presupuesto del FEN se queda en el Gobierno Nacional

De los S/2.489 millones previstos para las intervenciones vinculadas al FEN, S/2.023 millones corresponden al Gobierno Nacional. Los gobiernos regionales reciben S/246 millones y los gobiernos locales S/219 millones. Entre ambos niveles suman S/465 millones, equivalentes a cerca del 19% del total.

Si bien la concentración no significa que los S/2.023 millones asignados al Gobierno Nacional se vayan a gastar físicamente en Lima, sí deja claro dónde queda la mayor parte de la capacidad presupuestal para estas intervenciones.

La capacidad de respuesta también depende de dónde están asignados los recursos. Ante un evento climático, son los gobiernos regionales y municipios los que deben actuar frente a interrupciones de vías, desbordes, quebradas activadas y daños en infraestructura local, además de atender a la población afectada. Tener recursos disponibles desde el inicio del año puede acelerar la atención y reducir la dependencia de transferencias posteriores.

Gobernadores cuestionan recorte de S/2.773 millones en inversiones

La distribución de los recursos para enfrentar el FEN se conoce en medio de otro reclamo de los gobiernos regionales. La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) pidió este viernes al Ejecutivo convocar al Consejo de Estado Regional para abordar la preparación frente al Fenómeno El Niño y el presupuesto que tendrán las regiones en 2027.

En su pronunciamiento, los gobernadores cuestionaron un recorte de S/2.773 millones, equivalente al 18,7%, en sus presupuestos de inversión. Advirtieron que esta reducción podría afectar proyectos que ya están en ejecución y limitar la capacidad de los gobiernos regionales para atender sus responsabilidades.

La ANGR sostuvo, además, que las regiones vienen ejecutando obras y acciones de preparación frente al FEN y reclamó una mayor coordinación con el Ejecutivo. El pedido se produce mientras el proyecto de Presupuesto 2027 plantea que solo S/465 millones de los S/2.489 millones previstos para intervenciones vinculadas al fenómeno queden directamente en gobiernos regionales y locales.

El Niño ya le restó un punto al crecimiento

La necesidad de reforzar la prevención también tiene un impacto económico. Durante el primer semestre de 2026, el PBI creció 3%, pero el MEF estima que, sin los efectos asociados al Fenómeno El Niño, el avance habría sido de alrededor de 4%.

El fenómeno habría restado, así, cerca de un punto porcentual al crecimiento en la primera mitad del año. Los daños sobre carreteras, puentes y otras infraestructuras terminan afectando también el transporte, el comercio y las actividades productivas.

Solo 19% de los recursos del FEN va a regiones y municipios.

En el proyecto de Presupuesto 2027, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) tiene previstos S/928 millones para inversiones de protección en ríos y quebradas. El monto forma parte de los recursos destinados a prevenir y atender los efectos del FEN.

Pero los S/2.489 millones identificados para el fenómeno no corresponden únicamente a infraestructura. El monto incluye acciones de prevención, respuesta y atención a cargo de distintas entidades. Si se toma solo la infraestructura, las partidas de ANIN, Indeci, Vivienda y Transportes suman S/1.824 millones.

Frente al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de 2026, el gasto de capital se reduce en S/635 millones, mientras el gasto corriente aumenta en S/11.087 millones.

La restricción fiscal será relevante si el país enfrenta un evento climático de mayor magnitud. Una emergencia puede obligar a realizar transferencias o modificaciones presupuestarias para atender daños y ejecutar obras con rapidez.

El proyecto todavía deberá ser aprobado por el Congreso. Sin embargo, su distribución ya muestra cómo se plantea repartir los recursos antes de que llegue una nueva temporada de lluvias.

El debate no se limita, por tanto, a cuánto dinero se asigna para enfrentar El Niño, sino a cómo y dónde se concentra ese gasto. El primer semestre de 2026 dejó una referencia concreta: el MEF calcula que los efectos asociados al fenómeno restaron alrededor de un punto porcentual al crecimiento de la economía. Con una nueva temporada de lluvias por delante, la propuesta deberá definir si los recursos previstos son suficientes y, sobre todo, si están disponibles en los niveles de gobierno que tendrán que responder ante una emergencia.