Programación de la Champions League: partidos y tabla de posiciones de la fecha 1 en la fase de liga

Esta es la tercera edición de la Champions League con el nuevo formato. Foto: UEFA

Esta es la tercera edición de la Champions League con el nuevo formato. Foto: UEFA

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Arranca la fase de liga en la Champions League 2026-2027. La fecha 1 del torneo se llevará a cabo desde el martes 8 al jueves 10 de octubre. El primer día, Real Madrid enfrentará a Inter como local en el Santiago Bernabéu. A la misma hora, Manchester City visitará a Oporto en uno de los duelos más atractivos de la jornada.

La fecha continúa al día siguiente con grandes encuentros. Barcelona recibirá a Feyenoord, mientras que Liverpool y Atlético de Madrid se enfrentarán en Inglaterra. El bicampeón, PSG, jugará ante Slovan Bratislava. El miércoles, los partidos de Bayern Múnich vs Bodo/Glimt y Manchester United vs Sabah Baku cerrarán la primera jornada del torneo.

Programación de la fecha 1 de la Champions League 2026-2027

Martes 8 de septiembre

AEK vs LASK

Hora: 11.45 a. m.

Canal: ESPN 5

Club Brujas vs Aston Villa

Hora: 11.45 a. m.

Canal: ESPN

Borussia Dortmund vs Villarreal

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN 6

Lille vs Real Betis

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN 4

Oporto vs Manchester City

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN 5

Real Madrid vs Inter

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN

Miércoles 9 de septiembre

Barcelona vs Feyenoord

Hora: 11.45 a. m.

Canal: ESPN

Stuttgart vs Viking

Hora: 11.45 a. m.

Canal: ESPN 5

Liverpool vs Atlético de Madrid

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN

Napoli vs Arsenal

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN 5

PSG vs Slovan Bratislava

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN 3

Sporting CP vs Galatasaray

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN 4

Jueves 10 de septiembre

Fenerbahce vs Roma

Hora: 11.45 a. m.

Canal: ESPN

PSV vs Shakhtar

Hora: 11.45 a. m.

Canal: ESPN 2

Bayern Múnich vs Bodo/Glimt

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN

Como vs RB Leipzig

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN 5

Manchester United vs Sabah Baku

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN 2

Slavia Praga vs Lens

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN 3

Tabla de posiciones de la Champions League 2026-2027

Puesto Equipo PJ DF Puntos 1. Arsenal 0 0 0 2. Aston Villa 0 0 0 3. Liverpool 0 0 0 4. Manchester City 0 0 0 5. Manchester United 0 0 0 6. Lille 0 0 0 7. PSG 0 0 0 8. Napoli 0 0 0 9. LASK 0 0 0 10. Slavia Praga 0 0 0 11. Club Brujas 0 0 0 12. Lens 0 0 0 13. Slovan Bratislava 0 0 0 14. Bayern Múnich 0 0 0 15. Borussia Dortmund 0 0 0 16. Roma 0 0 0 17. Inter 0 0 0 18. PSV 0 0 0 19. Feyenoord 0 0 0 20. Real Madrid 0 0 0 21. Villarreal 0 0 0 22. Barcelona 0 0 0 23. Atlético de Madrid 0 0 0 24. Real Betis 0 0 0 25. Oporto 0 0 0 26. Stuttgart 0 0 0 27. AEK 0 0 0 28. Viking 0 0 0 29. Bodo/Glimt 0 0 0 30. Sporting CP 0 0 0 31. Galatasaray 0 0 0 32. Fenerbahce 0 0 0 33. Shakhtar 0 0 0 34. Como 0 0 0 35. RB Leipzig 0 0 0 36. Sabah Baku 0 0 0

¿Dónde ver la Champions League 2026-27?

Los partidos de la Champions League se transmitirán por los diferentes canales de ESPN y, en streaming, a través de Disney+ en Sudamérica. Además, todos los detalles de esta competición se podrán seguir en La República Deportes.