Programación de la Champions League: partidos y tabla de posiciones de la fecha 1 en la fase de liga
Este martes 8 de septiembre inicia la fase de la liga en la Champions League 2026-2027. Real Madrid y Barcelona jugarán de local en la primera fecha del torneo.
- Real Madrid - Inter Milan: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 1 de la Champions League
- Barcelona - Feyenoord: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 1 de la Champions League
Arranca la fase de liga en la Champions League 2026-2027. La fecha 1 del torneo se llevará a cabo desde el martes 8 al jueves 10 de octubre. El primer día, Real Madrid enfrentará a Inter como local en el Santiago Bernabéu. A la misma hora, Manchester City visitará a Oporto en uno de los duelos más atractivos de la jornada.
La fecha continúa al día siguiente con grandes encuentros. Barcelona recibirá a Feyenoord, mientras que Liverpool y Atlético de Madrid se enfrentarán en Inglaterra. El bicampeón, PSG, jugará ante Slovan Bratislava. El miércoles, los partidos de Bayern Múnich vs Bodo/Glimt y Manchester United vs Sabah Baku cerrarán la primera jornada del torneo.
PUEDES VER: Barcelona - Feyenoord: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 1 de la Champions League
Programación de la fecha 1 de la Champions League 2026-2027
Martes 8 de septiembre
- AEK vs LASK
- Hora: 11.45 a. m.
- Canal: ESPN 5
- Club Brujas vs Aston Villa
- Hora: 11.45 a. m.
- Canal: ESPN
- Borussia Dortmund vs Villarreal
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN 6
- Lille vs Real Betis
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN 4
- Oporto vs Manchester City
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN 5
- Real Madrid vs Inter
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
Miércoles 9 de septiembre
- Barcelona vs Feyenoord
- Hora: 11.45 a. m.
- Canal: ESPN
- Stuttgart vs Viking
- Hora: 11.45 a. m.
- Canal: ESPN 5
- Liverpool vs Atlético de Madrid
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Napoli vs Arsenal
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN 5
- PSG vs Slovan Bratislava
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN 3
- Sporting CP vs Galatasaray
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN 4
Jueves 10 de septiembre
- Fenerbahce vs Roma
- Hora: 11.45 a. m.
- Canal: ESPN
- PSV vs Shakhtar
- Hora: 11.45 a. m.
- Canal: ESPN 2
- Bayern Múnich vs Bodo/Glimt
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Como vs RB Leipzig
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN 5
- Manchester United vs Sabah Baku
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN 2
- Slavia Praga vs Lens
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN 3
Tabla de posiciones de la Champions League 2026-2027
|Puesto
|Equipo
|PJ
|DF
|Puntos
|1.
|Arsenal
|0
|0
|0
|2.
|Aston Villa
|0
|0
|0
|3.
|Liverpool
|0
|0
|0
|4.
|Manchester City
|0
|0
|0
|5.
|Manchester United
|0
|0
|0
|6.
|Lille
|0
|0
|0
|7.
|PSG
|0
|0
|0
|8.
|Napoli
|0
|0
|0
|9.
|LASK
|0
|0
|0
|10.
|Slavia Praga
|0
|0
|0
|11.
|Club Brujas
|0
|0
|0
|12.
|Lens
|0
|0
|0
|13.
|Slovan Bratislava
|0
|0
|0
|14.
|Bayern Múnich
|0
|0
|0
|15.
|Borussia Dortmund
|0
|0
|0
|16.
|Roma
|0
|0
|0
|17.
|Inter
|0
|0
|0
|18.
|PSV
|0
|0
|0
|19.
|Feyenoord
|0
|0
|0
|20.
|Real Madrid
|0
|0
|0
|21.
|Villarreal
|0
|0
|0
|22.
|Barcelona
|0
|0
|0
|23.
|Atlético de Madrid
|0
|0
|0
|24.
|Real Betis
|0
|0
|0
|25.
|Oporto
|0
|0
|0
|26.
|Stuttgart
|0
|0
|0
|27.
|AEK
|0
|0
|0
|28.
|Viking
|0
|0
|0
|29.
|Bodo/Glimt
|0
|0
|0
|30.
|Sporting CP
|0
|0
|0
|31.
|Galatasaray
|0
|0
|0
|32.
|Fenerbahce
|0
|0
|0
|33.
|Shakhtar
|0
|0
|0
|34.
|Como
|0
|0
|0
|35.
|RB Leipzig
|0
|0
|0
|36.
|Sabah Baku
|0
|0
|0
PUEDES VER: Real Madrid - Inter Milan: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 1 de la Champions League
¿Dónde ver la Champions League 2026-27?
Los partidos de la Champions League se transmitirán por los diferentes canales de ESPN y, en streaming, a través de Disney+ en Sudamérica. Además, todos los detalles de esta competición se podrán seguir en La República Deportes.