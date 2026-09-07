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Programación de la Champions League: partidos y tabla de posiciones de la fecha 1 en la fase de liga

Este martes 8 de septiembre inicia la fase de la liga en la Champions League 2026-2027. Real Madrid y Barcelona jugarán de local en la primera fecha del torneo.

Esta es la tercera edición de la Champions League con el nuevo formato. Foto: UEFA
Esta es la tercera edición de la Champions League con el nuevo formato. Foto: UEFA
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Arranca la fase de liga en la Champions League 2026-2027. La fecha 1 del torneo se llevará a cabo desde el martes 8 al jueves 10 de octubre. El primer día, Real Madrid enfrentará a Inter como local en el Santiago Bernabéu. A la misma hora, Manchester City visitará a Oporto en uno de los duelos más atractivos de la jornada.

La fecha continúa al día siguiente con grandes encuentros. Barcelona recibirá a Feyenoord, mientras que Liverpool y Atlético de Madrid se enfrentarán en Inglaterra. El bicampeón, PSG, jugará ante Slovan Bratislava. El miércoles, los partidos de Bayern Múnich vs Bodo/Glimt y Manchester United vs Sabah Baku cerrarán la primera jornada del torneo.

PUEDES VER: Barcelona - Feyenoord: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 1 de la Champions League

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Programación de la fecha 1 de la Champions League 2026-2027

Martes 8 de septiembre

  • AEK vs LASK
  • Hora: 11.45 a. m.
  • Canal: ESPN 5
  • Club Brujas vs Aston Villa
  • Hora: 11.45 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Borussia Dortmund vs Villarreal
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN 6
  • Lille vs Real Betis
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN 4
  • Oporto vs Manchester City
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN 5
  • Real Madrid vs Inter
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN

Miércoles 9 de septiembre

  • Barcelona vs Feyenoord
  • Hora: 11.45 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Stuttgart vs Viking
  • Hora: 11.45 a. m.
  • Canal: ESPN 5
  • Liverpool vs Atlético de Madrid
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Napoli vs Arsenal
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN 5
  • PSG vs Slovan Bratislava
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN 3
  • Sporting CP vs Galatasaray
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN 4

Jueves 10 de septiembre

  • Fenerbahce vs Roma
  • Hora: 11.45 a. m.
  • Canal: ESPN
  • PSV vs Shakhtar
  • Hora: 11.45 a. m.
  • Canal: ESPN 2
  • Bayern Múnich vs Bodo/Glimt
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Como vs RB Leipzig
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN 5
  • Manchester United vs Sabah Baku
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN 2
  • Slavia Praga vs Lens
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN 3

Tabla de posiciones de la Champions League 2026-2027

PuestoEquipoPJDFPuntos
1.Arsenal000
2.Aston Villa000
3.Liverpool000
4.Manchester City000
5.Manchester United000
6.Lille000
7.PSG000
8.Napoli000
9.LASK000
10.Slavia Praga000
11.Club Brujas000
12.Lens000
13.Slovan Bratislava000
14.Bayern Múnich000
15.Borussia Dortmund000
16.Roma000
17.Inter000
18.PSV000
19.Feyenoord000
20.Real Madrid000
21.Villarreal000
22.Barcelona000
23.Atlético de Madrid000
24.Real Betis000
25.Oporto000
26.Stuttgart000
27.AEK000
28.Viking000
29.Bodo/Glimt000
30.Sporting CP000
31.Galatasaray000
32.Fenerbahce000
33.Shakhtar000
34.Como000
35.RB Leipzig000
36.Sabah Baku000

PUEDES VER: Real Madrid - Inter Milan: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 1 de la Champions League

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¿Dónde ver la Champions League 2026-27?

Los partidos de la Champions League se transmitirán por los diferentes canales de ESPN y, en streaming, a través de Disney+ en Sudamérica. Además, todos los detalles de esta competición se podrán seguir en La República Deportes.

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