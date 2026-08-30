7 de cada 10 estudiantes de universidades privadas en Perú pertenecen a sectores C, D y E

El estudio de Apoyo Consultoría revela que más del 70% de los estudiantes en universidades privadas del Perú pertenece a sectores socioeconómicos C, D y E, evidenciando su expansión. | Difusión

El estudio de Apoyo Consultoría revela que más del 70% de los estudiantes en universidades privadas del Perú pertenece a sectores socioeconómicos C, D y E, evidenciando su expansión. | Difusión

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La educación universitaria privada ha ampliado de manera significativa su alcance en el Perú durante los últimos años. Un estudio de Apoyo Consultoría señala que más del 70% de los estudiantes matriculados en universidades privadas pertenece a los niveles socioeconómicos C, D y E, lo que evidencia el peso que estas instituciones tienen entre los sectores medios y emergentes del país.

El informe Impacto de la educación universitaria privada en el Perú, elaborado en 2025, contabiliza 1,38 millones de estudiantes matriculados en universidades privadas, distribuidos en 224 sedes a nivel nacional. La cifra representa un crecimiento considerable frente a los 419.000 alumnos registrados en 2008.

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En ese mismo periodo, la tasa bruta de matrícula universitaria en el sector privado pasó de 11,4% a 23,4%, de acuerdo con la investigación. El cambio también se refleja en el perfil de quienes ingresan a estas instituciones: el 27,9% de los nuevos estudiantes tiene más de 24 años, una característica asociada, en parte, a personas que combinan sus estudios con actividades laborales.

Universidades privadas generan S/ 12.000 millones al año

El crecimiento de este sector también tiene un impacto económico. Según el estudio, la actividad de las universidades privadas genera alrededor de S/ 12.000 millones anuales, equivalente al 2% del PBI nacional, al 42% del PBI del sector educación y al 35% del gasto público destinado a este rubro.

Además, estas instituciones concentran una parte importante del empleo especializado en la educación superior. Actualmente cuentan con más de 40.000 docentes, cifra que representa aproximadamente el 65% de los profesores universitarios del país.

Fernando Barrios, presidente de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (FIPES), sostuvo durante la presentación del estudio que el papel de las universidades privadas no se limita a la formación profesional, sino que también tiene efectos en el empleo y la actividad económica.

Crece la educación a distancia, pero persisten brechas regionales

Otro de los cambios identificados es la expansión de las modalidades no presenciales. El estudio señala que 44% de los nuevos programas universitarios corresponde a modalidades a distancia o semipresenciales.

En la actualidad, las universidades privadas ofrecen 317 programas completamente a distancia y 473 semipresenciales. Esta oferta permite que estudiantes que trabajan o viven alejados de las principales ciudades puedan acceder a una carrera universitaria o continuar su formación profesional.

Sin embargo, la expansión no es homogénea en todo el país. El informe identifica ocho regiones con una oferta universitaria privada limitada: Pasco, Tumbes, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Loreto, Moquegua y Puno.

La concentración también es evidente en Lima Metropolitana. Las universidades societarias reúnen el 79% de la matrícula privada, con 560.536 estudiantes distribuidos en 63 sedes.

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Investigación y retorno salarial

El estudio también destaca la participación de universidades privadas en investigación. Catorce de estas instituciones aparecen entre las 20 universidades líderes del país en investigación de alta calidad, según el ranking Scimago IBER. Asimismo, seis universidades privadas figuran entre las 1.000 mejores del mundo en el ranking QS.

En cuanto al mercado laboral, la investigación sostiene que los egresados de universidades privadas licenciadas registran un retorno salarial entre 2% y 9% superior frente a otras alternativas educativas.

Piden revisar el marco de la educación superior

Durante la presentación del informe también se planteó la necesidad de revisar el marco legal que regula la educación superior universitaria. Los participantes cuestionaron que la legislación vigente haya sido diseñada bajo un modelo determinado de universidad, cuando actualmente conviven instituciones públicas, asociativas y societarias.

En ese sentido, señalaron que las exigencias regulatorias deberían considerar las características de cada tipo de institución. También se planteó revisar algunos requerimientos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) para determinar si pueden aplicarse de la misma manera a universidades con naturalezas y estructuras diferentes.

Otro de los retos identificados está relacionado con la vinculación entre la formación universitaria y el mercado laboral. Los especialistas consideraron necesario mejorar la planificación de la oferta académica para que las nuevas carreras respondan a las necesidades del sector productivo.

Asimismo, señalaron que el desafío del sistema universitario ya no se limita a ampliar el acceso. Ante el incremento del número de bachilleres, también resulta necesario fortalecer la formación de posgrado, mediante una mayor oferta de maestrías y doctorados vinculados con las necesidades del país.

En este escenario, las modalidades a distancia y semipresenciales adquieren mayor relevancia, especialmente para profesionales que ya trabajan y buscan continuar su especialización sin abandonar sus actividades laborales.