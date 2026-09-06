Precio del dólar hoy, domingo 6 de septiembre, en Perú: ¿a cuánto cerró el tipo de cambio?

Precio del dólar hoy, domingo 6 de septiembre, en Perú | Composición LR

Precio del dólar hoy, domingo 6 de septiembre, en Perú | Composición LR

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¿Cuál es el precio del dólar HOY, domingo 6 de setiembre, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,350 la compra y S/3,370 la venta.

Tipo de cambio en bancos del Perú, hoy 6 de setiembre

BCP

Compra: S/3,525

Venta: S/3,540

Interbank

Compra: S/3,493

Venta: S/3,576

Banco de la Nación

Compra: S/3,480

Venta: S/3,600

BBVA

Compra: S/3,468

Venta: S/3,608

Scotiabank