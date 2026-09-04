Reforma tributaria: Comisión de Economía cita a Elmer Cuba y jefe de Sunat para explicar cambios que plantea el Gobierno

La convocatoria a Cuba y al jefe de Sunat se produce mientras la Comisión de Economía define sus prioridades para el nuevo periodo parlamentario | Difusión

La convocatoria a Cuba y al jefe de Sunat se produce mientras la Comisión de Economía define sus prioridades para el nuevo periodo parlamentario | Difusión

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La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera de la Cámara de Diputados acordó citar al ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, y al superintendente nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), para que expliquen los alcances y posibles efectos del pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo. La convocatoria ocurre mientras el Congreso analiza una reforma que busca modificar la estructura con la que las empresas pagan el Impuesto a la Renta.

El pedido fue formulado por la diputada Jacqueline Tapullima, quien sostuvo que ambas autoridades deben explicar los objetivos, las medidas previstas y las implicancias que tendría la eventual delegación de facultades. La propuesta también recibió el respaldo de la diputada Svieta Fernández, mientras que otros integrantes de la comisión apoyaron la necesidad de que el titular del MEF y el jefe de Sunat expongan ante el Parlamento.

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¿Qué deberá explicar el Gobierno?

Uno de los principales puntos que deberá ser aclarado es cómo se aplicaría la reforma tributaria planteada por el Ejecutivo. El pedido de facultades contempla modificar y simplificar los regímenes tributarios empresariales y avanzar hacia un Impuesto a la Renta empresarial único con tasas marginales crecientes. Sin embargo, el documento presentado al Congreso no establece todavía cuáles serían los porcentajes ni los niveles de renta correspondientes a cada tramo.

Esta ausencia es relevante porque impide determinar, por ahora, qué empresas terminarían pagando más o menos impuestos. El sistema actual contempla distintos tratamientos para los contribuyentes, entre ellos el Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS), el Régimen Especial de Renta (RER), el Régimen MYPE Tributario (RMT) y el Régimen General.

Por ejemplo, bajo el RMT actualmente se aplica una tasa de 10% sobre las primeras 15 UIT de renta neta anual y de 29,5% sobre el excedente. En el Régimen General, la tasa es de 29,5% sobre la renta neta, mientras que el RER utiliza una cuota mensual equivalente al 1,5% de los ingresos netos. Un cambio hacia un esquema único modificaría esa estructura, pero su efecto dependerá de las tasas y tramos que finalmente establezca el Ejecutivo si recibe las facultades.

Por ello, una de las preguntas que deberá responder Cuba es cómo se evitará que una reforma presentada como una simplificación termine elevando la carga tributaria de determinados negocios, especialmente de aquellos que actualmente se benefician de reglas diferenciadas.

El pedido de facultades plantea un Impuesto a la Renta empresarial único con tasas marginales crecientes: los tramos y porcentajes aún no están definidos.

MYPE y grandes empresas, en el centro del debate

Las micro y pequeñas empresas podrían estar entre los sectores más atentos a la explicación del Gobierno. El RMT está dirigido a empresas cuyos ingresos netos no superan las 1.700 UIT y actualmente determina el impuesto en función de la renta obtenida. La propuesta de unificar los regímenes modificaría ese tratamiento.

Sin embargo, todavía no corresponde afirmar que las MYPE pagarán más. El efecto dependerá de cómo se construya la nueva escala. Si los primeros tramos tienen tasas inferiores a las actuales, algunos contribuyentes podrían pagar menos; si fueran superiores, la carga podría aumentar.

También habrá que observar el tratamiento que recibirán las empresas que hoy tributan bajo el Régimen General. Estas pagan actualmente 29,5% sobre su renta neta anual y no tienen un límite de ingresos para permanecer en ese esquema. Un sistema de tasas crecientes podría cambiar la forma en que se distribuye la carga entre empresas con distintos niveles de rentabilidad.

Exoneraciones y beneficios tributarios también entran al debate

La discusión en la Comisión de Economía no se limitará al Impuesto a la Renta. Durante la aprobación de su plan de trabajo para el período 2026-2027, los diputados plantearon incorporar expresamente el gasto tributario dentro del eje de sostenibilidad fiscal.

El diputado James Holguín Aguirre propuso, además, que se evalúe no solo el establecimiento o ampliación de exoneraciones y beneficios tributarios, sino también su eventual eliminación cuando corresponda.

Este punto adquiere relevancia porque el propio pedido de facultades contempla que el Ejecutivo pueda establecer o modificar incentivos, exoneraciones, créditos, deducciones y otros tratamientos tributarios especiales y temporales vinculados con objetivos como la formalización, inversión, empleo e innovación.

Así, el Congreso tendrá que analizar dos efectos simultáneos: por un lado, cuánto podría recaudar el nuevo esquema tributario y, por otro, cuánto dejaría de ingresar al fisco debido a los beneficios que eventualmente se creen, modifiquen o mantengan.

Comisión pone el foco en la responsabilidad fiscal

La convocatoria a Cuba y al jefe de Sunat se produce mientras la Comisión de Economía define sus prioridades para el nuevo periodo parlamentario. Su plan de trabajo establece como uno de sus cinco ejes la sostenibilidad fiscal, tributación y riesgos fiscales, junto con asuntos como productividad, formalización, inversión y desarrollo territorial.

La comisión también señaló que busca que sus decisiones legislativas y de control se sustenten en evidencia y preserven la responsabilidad fiscal y la seguridad jurídica. En ese contexto, la presentación del ministro de Economía y del jefe de Sunat permitirá que el Congreso solicite mayores precisiones antes de pronunciarse sobre la delegación de facultades.

Por ahora, la propuesta tributaria no modifica por sí misma las tasas vigentes ni elimina los actuales regímenes. El Ejecutivo requiere que el Congreso le otorgue las facultades por 120 días y, de obtenerlas, los cambios concretos tendrían que plasmarse posteriormente en decretos legislativos.

La discusión que se abre en el Parlamento será, por tanto, no solo si se necesita simplificar el sistema tributario, sino con qué reglas se hará, quién asumirá eventualmente una mayor carga y cuál será el impacto sobre la recaudación y la formalización.