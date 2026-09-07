Somos Perú lleva a 215 candidatos sentenciados a las elecciones regionales y municipales 2026

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El partido Somos Perú inscribió a 215 candidatos sentenciados para las elecciones regionales y municipales 2026, según una revisión de las listas electorales presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El hallazgo, difundido por el programa 'Cuarto poder', abarca postulaciones a gobernaciones regionales, alcaldías provinciales y regidurías distritales en distintas partes del país.

Las condenas registradas corresponden a delitos de diversa gravedad. Hay casos de faltas administrativas, pero también sentencias por peculado, falsificación, apropiación ilícita, violencia familiar, secuestro, extorsión, tráfico de drogas y homicidio. La lista incluye postulantes a cargos de alto perfil, no solo candidaturas menores en distritos pequeños.

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Uno de los casos que más llamó la atención es el de Aldo Mariños, candidato de Somos Perú a la gobernación de La Libertad. Su nombre apareció en las indagaciones por una masacre y un secuestro ocurridos en Trujillo. Las contradicciones de Mariños con un testigo clave, quien trasladó al presunto sicario del caso, lo pusieron en la mira de los investigadores.

En la provincia de Pataz, el candidato a alcalde Santos Quispe Alvarado también figura en la lista de sentenciados. Quispe Alvarado fue condenado a 10 años de cárcel por secuestrar a un policía durante una protesta minera en 2004. Cumplió cinco años de prisión antes de recibir beneficios carcelarios. A esa condena se suma otra sentencia por lesiones leves.

Los casos más graves: delitos sexuales contra menores y otros crímenes

Entre los 215 postulantes con sentencias, hay varios casos vinculados a delitos sexuales contra menores de edad. Asunción Torrejón Torres, candidato a regidor en Levanto, fue sentenciado por actos contra el pudor, tras cometer tocamientos indebidos contra una niña de 12 años. En Chachapoyas, el postulante Wilerman Muñoz del Castillo afronta una condena por violación sexual de una adolescente de 15 años.

La lista suma otros nombres con historiales delictivos serios. Darwin Baique Quevedo, candidato en San Ignacio, fue sentenciado por violencia familiar, luego de golpear e intentar ahorcar a su expareja. En Huaso, Edinson Zegarra Burgos postula pese a tener una condena por homicidio culposo: atropelló a un motociclista y huyó del lugar. En Manantay, Hernani Escobar del Águila fue condenado por chantajear a un alcalde, a quien exigió dinero a cambio de no difundir videos íntimos.

Frente a las denuncias, los voceros de Somos Perú respondieron con un mismo argumento. Según indicaron, las leyes vigentes permiten la participación política de ciudadanos que ya cumplieron su condena y fueron legalmente rehabilitados. El partido no anunció, hasta el momento, ningún retiro de candidaturas ni una revisión interna de su lista.