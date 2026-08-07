Corte de Lambayeque avanza en la recuperación de la sede judicial San José

El Consorcio Edifica desarrolla el segundo entregable del expediente, que incluye levantamiento topográfico y estudios de mecánica de suelos. Foto: difusión.

El Consorcio Edifica desarrolla el segundo entregable del expediente, que incluye levantamiento topográfico y estudios de mecánica de suelos. Foto: difusión.

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La Corte Superior de Justicia de Lambayeque continúa impulsando las acciones orientadas a la recuperación de la sede judicial San José, mediante el avance en la elaboración del expediente técnico del proyecto "Recuperación de los Servicios de Administración de Justicia en la sede San José", etapa fundamental para la futura ejecución de esta importante obra de infraestructura judicial.

Actualmente, el Consorcio Edifica, empresa responsable de la consultoría, desarrolla el segundo entregable del expediente técnico, que comprende el levantamiento topográfico, el estudio de mecánica de suelos y el estudio geofísico, trabajos indispensables para definir las características técnicas que permitirán ejecutar el proyecto bajo criterios de seguridad, funcionalidad y sostenibilidad.

Estas labores cuentan con la participación del especialista en estructuras de la Gerencia de Gestión de Inversiones del Poder Judicial, Ing. Armando Sifuentes Jiménez, así como del jefe de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo, Ing. Rudy Ruiz Pérez y de la coordinadora de Estudios, Proyectos y Racionalización, Arq. Wenyi Chu Li ,de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, quienes realizan el seguimiento técnico correspondiente durante esta etapa de formulación.

La consultoría, financiada por la compañía de seguros mediante la Orden de Servicio N.° SRG-144-2026, contempla la elaboración del expediente técnico para la construcción de una moderna edificación de dos niveles, con un área techada de 2 678.59 metros cuadrados, que incorporará el desarrollo integral de las especialidades de estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, eléctricas, mecánicas y de comunicaciones, entre otras.

La recuperación de la sede San José constituye uno de los principales proyectos de infraestructura que impulsa la Corte Superior de Justicia de Lambayeque para fortalecer las condiciones en las que se brinda el servicio de administración de justicia, permitiendo contar con espacios modernos, seguros y adecuados para magistrados, trabajadores judiciales y ciudadanos.

Con el avance de los estudios técnicos, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso de continuar impulsando proyectos de inversión que contribuyan a modernizar la infraestructura judicial y mejorar la calidad del servicio que se brinda a la ciudadanía.