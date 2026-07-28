Panamericanos Lima 2027: Gobierno destina más de S/72 millones para acelerar obras en el Estadio Nacional y la Villa Panamericana

La modernización del Estadio Nacional forma parte del paquete de inversiones que ejecutará la ANIN para adecuar la infraestructura de Lima 2027. | Composición LR/ Difusión

La modernización del Estadio Nacional forma parte del paquete de inversiones que ejecutará la ANIN para adecuar la infraestructura de Lima 2027. | Composición LR/ Difusión

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El Gobierno dio inicio a una nueva etapa en la preparación de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027. El Instituto Peruano del Deporte (IPD) autorizó la transferencia de S/72,6 millones a favor de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) para financiar seis intervenciones en escenarios deportivos que albergarán competencias del certamen continental.

Los recursos permitirán ejecutar obras en recintos emblemáticos como el Estadio Nacional, la Villa Panamericana, el coliseo Eduardo Dibós, la Base Aérea Las Palmas, la Villa Deportiva Regional del Callao y la Escuela de Equitación del Ejército, en La Molina.

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La medida fue oficializada mediante una resolución publicada en el diario oficial El Peruano y forma parte del presupuesto extraordinario aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para garantizar la organización de Lima 2027.

A diferencia de los Panamericanos de 2019, cuando el proyecto estuvo liderado por el antiguo Proyecto Especial Legado, en esta ocasión será la ANIN la entidad encargada de ejecutar la infraestructura necesaria para el evento deportivo.

Villa Panamericana concentrará más de S/40 millones y el Estadio Nacional recibirá S/18,6 millones

La mayor parte de los recursos se destinará a la Villa Panamericana, en Villa El Salvador, donde se invertirán S/40,16 millones para desarrollar nuevas instalaciones deportivas. El proyecto incluye un recinto especializado para escalada, un centro tenístico y un estadio de cricket, disciplinas que formarán parte del programa de Lima 2027.

El segundo monto más importante corresponde al Estadio Nacional, que recibirá S/18,64 millones para trabajos de modernización y adecuación de su infraestructura, con el objetivo de cumplir los estándares exigidos para competencias internacionales.

La inversión permitirá intervenir seis escenarios deportivos que albergarán competencias del certamen continental, mientras la ANIN asumirá la ejecución de los proyectos para cumplir con los plazos de Lima 2027.

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También se ejecutarán mejoras en otros escenarios. El Coliseo Eduardo Dibós, en San Borja, contará con una inversión de S/4,97 millones; la Escuela de Equitación del Ejército, en La Molina, recibirá S/5,73 millones; la Base Aérea Las Palmas, sede del tiro deportivo, obtendrá S/2,39 millones; mientras que la Villa Deportiva Regional del Callao dispondrá de S/711.982 para optimizar sus instalaciones de ráquetbol.

Buena parte de estas intervenciones corresponden a proyectos de optimización de infraestructura existente, es decir, trabajos de renovación, modernización o ampliación que permiten adecuar escenarios ya construidos a las exigencias técnicas de un evento de alcance continental.

ANIN asumirá la ejecución de las obras para evitar retrasos de cara a Lima 2027

La transferencia se realiza en el marco de un convenio suscrito entre el IPD y la ANIN el pasado 22 de julio. Este acuerdo establece que la autoridad de infraestructura tendrá a su cargo la formulación, evaluación y ejecución de las inversiones vinculadas a los eventos.

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La participación de la ANIN responde a la necesidad de acelerar los proyectos y asegurar que las obras estén listas antes del inicio de las competencias, previstas para 2027. La resolución precisa, además, que los recursos transferidos solo podrán utilizarse para la implementación de Lima 2027 y que el IPD mantendrá la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de las metas establecidas.

Con este desembolso, el Ejecutivo pone en marcha una de las primeras fases de inversión para los Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027, un evento que volverá a colocar al Perú en el centro del deporte continental y que exigirá, una vez más, cumplir con un calendario ajustado de obras y equipamiento deportivo.