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Juzgado Colegiado Penal realizó audiencia en penal de Chiclayo para continuar juicio oral

El Primer Juzgado Colegiado Penal Permanente de Lambayeque realizó una audiencia en el penal de Chiclayo para escuchar al acusado de homicidio y daños agravados.

El traslado del colegiado garantiza el desarrollo eficiente del juicio oral y el respeto de las garantías del debido proceso en este caso. Fuente: difusión.
El traslado del colegiado garantiza el desarrollo eficiente del juicio oral y el respeto de las garantías del debido proceso en este caso. Fuente: difusión.
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Con el objetivo de garantizar el desarrollo oportuno del juicio oral y asegurar la inmediación en la actuación de los medios probatorios, el Primer Juzgado Colegiado Penal Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque realizó una audiencia en el establecimiento penitenciario de Chiclayo, donde recibió la declaración del acusado en un proceso seguido por los presuntos delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y daños agravados.

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El colegiado, integrado por los jueces Rosa Amelia Vera Meléndez, Gerardo Gálvez Rodríguez y Héctor Luis Fernández de la Torre, se trasladó hasta el recinto penitenciario para continuar con el juzgamiento, adoptando las medidas necesarias que permitieran el normal desarrollo de la diligencia y el respeto de las garantías del debido proceso.

Durante la audiencia se recibió la declaración del acusado, un ciudadano de nacionalidad extranjera, diligencia considerada de especial importancia dentro de la etapa de juzgamiento, al permitir al órgano jurisdiccional conocer de manera directa su versión sobre los hechos materia de investigación.

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Esta actuación evidencia el compromiso de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque con una administración de justicia eficiente y célere, acercando el servicio judicial hasta los lugares donde resulte necesario para evitar dilaciones y garantizar la continuidad de los procesos penales.

La diligencia se desarrolló con la participación de los sujetos procesales y bajo las medidas de seguridad establecidas por las autoridades penitenciarias, asegurando el cumplimiento de los principios de oralidad, inmediación y contradicción que rigen el proceso penal.

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