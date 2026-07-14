Dónde ver Argentina - Inglaterra por la Semifinal del Mundial 2026: canales de TV para seguir el histórico partido
Lionel Messi enfrentará por primera vez a la potencia europea. Revisa los canales de TV y cómo seguir la semifinal Argentina vs Inglaterra por el Mundial 2026.
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Con el paso de las horas crece la expectativa por ver el histórico partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. Los hinchas que no puedan acudir al Mercedes-Benz Stadium de Atlanta tendrán varias opciones para ver el encuentro por televisión desde diversas partes del planeta.
Más allá del contexto social y político, este cotejo será muy especial para Lionel Messi. La Pulga se enfrentará por primera vez al equipo de Jude Bellingham y Harry Kane.
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¿Dónde ver Argentina - Inglaterra?
En territorio peruano, la transmisión del Argentina vs. Inglaterra estará a cargo de la señal de América TV (canal 4 de señal abierta) y DSports (cable). Revisa la guía para seguirlo desde otros países.
- Argentina: Televisión Pública, TyC Sports, Telefe, Flow Sports, DSports.
- Bolivia: DSports, Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV.
- Brasil: SporTV, Globo, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, CazéTV.
- Chile: DSports, Chilevisión.
- Colombia: DSports, Caracol TV, RCN Televisión, Win Sports.
- Costa Rica: Teletica, FOX, ViX.
- Ecuador: DSports y Teleamazonas.
- México: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, ViX.
- Paraguay: DSports, GEN, Trece, Unicanal.
- Perú: DSports, América TV.
- Uruguay: DSports, AUF TV, Antel TV, Canal 5.
- Venezuela: DSports, Televen.
- Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One.
- España: TVE La 1, RTVE, DAZN, Movistar+, La 2 Cat.
- Gran Bretaña: BBC, ITV.
¿Cómo ver Argentina - Inglaterra por internet gratis?
Para que no te pierdas el partido Argentina vs. Inglaterra por internet, puedes hacerlo a través de las plataformas Paramount+, DSports y Disney Plus. En caso de que no puedas acceder a estos servicios, La República Deportes te ofrece la cobertura GRATIS ONLINE con los goles y todas las incidencias.
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¿A qué hora juegan Argentina versus Inglaterra?
La semifinal entre ingleses y argentinos se jugará este miércoles 15 de julio desde las 2.00 p. m. (hora de Perú) y 4.00 p. m. (hora de Argentina).
- Costa Rica, México: 1.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela, Chile: 3.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
- España, Inglaterra: 9.00 p. m.