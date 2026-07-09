BCP habilita el Bloqueo de Emergencia en agencias: así podrás bloquear tus tarjetas tras el robo del celular

BCP habilita el Bloqueo de Emergencia en agencias: así podrás bloquear tus tarjetas tras el robo de tu celular | Composición LR/ Difusión

BCP habilita el Bloqueo de Emergencia en agencias: así podrás bloquear tus tarjetas tras el robo de tu celular | Composición LR/ Difusión

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El robo de celulares se ha convertido en una de las principales puertas de entrada para el fraude bancario en el Perú. En respuesta, el Banco de Crédito del Perú (BCP) anunció la ampliación de su sistema Bloqueo de Emergencia, una herramienta que ahora también estará disponible en las Plataformas Digitales instaladas en los halls de cajeros de sus más de 370 agencias a nivel nacional.

Con esta actualización, los clientes podrán bloquear de inmediato todas sus tarjetas afiliadas al BCP y desactivar el acceso a la Banca Móvil en cualquier momento del día, incluidos horarios de madrugada, cuando las agencias permanecen cerradas, pero los halls de cajeros continúan habilitados.

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El anuncio llega en un escenario marcado por estos delitos. Según cifras de Osiptel difundidas por el BCP, en el país se sustraen más de 3.800 teléfonos móviles al día. Además, el Quinto Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia, elaborado por el banco junto con la consultora CHS, señala que los casos en los que el robo del celular termina con el acceso a las cuentas bancarias de la víctima casi se duplicaron en el último año y ya afectan a uno de cada cinco peruanos.

Cómo bloquear las tarjetas del BCP tras el robo del celular y qué operaciones quedan suspendidas

El Bloqueo de Emergencia fue presentado por el BCP en 2025 como una alternativa para que los clientes pudieran proteger su dinero sin depender del acceso a su teléfono móvil. Inicialmente, el servicio estuvo disponible en los más de 10.500 Agentes BCP, aprovechando los terminales POS (dispositivos electrónicos utilizados para procesar operaciones y pagos) como puntos de bloqueo inmediato.

Desde su implementación, la entidad financiera informó que se han realizado más de 14.000 bloqueos de emergencia, lo que ha permitido proteger más de S/74 millones pertenecientes a clientes que sufrieron el robo o la pérdida de su celular.

Ahora, el sistema se amplía a las Plataformas Digitales ubicadas en los halls de cajeros automáticos de las agencias BCP, espacios que permanecen abiertos durante las 24 horas, incluso cuando no hay atención presencial.

Para activar el bloqueo, el cliente solo debe seguir tres pasos:

Acercarse a cualquier Plataforma Digital del BCP ubicada en el hall de cajeros.

Seleccionar la opción 'Bloqueo de Emergencia' .

. Ingresar su número de DNI y validar su identidad mediante la huella digital.

Una vez concluido el proceso, el sistema bloquea de inmediato todas las tarjetas vinculadas al cliente y también desactiva el acceso a la aplicación Banca Móvil BCP, lo que reduce las posibilidades de que terceros realicen operaciones no autorizadas.