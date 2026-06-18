Puerto de Chancay moviliza 2.4 millones de toneladas y consolida rutas marítimas entre Sudamérica y Asia: ¿qué deja su primer año comercial?

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El Puerto de Chancay superó los 502.646 TEU movilizados y alcanzó un volumen acumulado de 2.4 millones de toneladas de carga desde el inicio de sus operaciones hasta mayo de 2026.

Los resultados fueron presentados el 18 de junio durante la conmemoración del primer aniversario de operación comercial del terminal, en una actividad encabezada por Wang Bin, gerente general de Cosco Shipping Ports Chancay Perú, y Song Yang, embajador de la República Popular China en el Perú.

TE RECOMENDAMOS ¡CONGRESO CONFORMADO! RESULTADOS FINALES Y JORGE NIETO EN VIVO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Durante su primer año comercial, el terminal fortaleció su posición como punto de conexión entre Sudamérica y Asia-Pacífico mediante servicios marítimos que permitieron reducir los tiempos de tránsito hacia Shanghái y mejorar la competitividad del comercio exterior peruano. Asimismo, registró incrementos en el movimiento de carga y en la atención de embarcaciones respecto del año anterior.

Rutas marítimas fortalecen conexión entre Asia y Sudamérica

La red comercial del Puerto de Chancay se consolidó a través de los servicios marítimos WSA3, WSA5 y ACSA1, que han optimizado la conexión entre Asia y América Latina.

Gracias a estas operaciones, el tiempo de tránsito se redujo a 23 días hacia Shanghái y a 25 días para el retorno.

El sistema también impulsa la agroexportación peruana mediante una cadena de frío directa y refuerza el papel del terminal como nodo centralizador de carga.

Para ello, cuenta con servicios alimentadores que conectan con Panamá, Guayaquil y Paita hacia el norte, además de cuatro terminales estratégicos ubicados en Chile.

Crecimiento operativo marca el primer año comercial

Entre enero y mayo de 2026, el Puerto de Chancay registró un crecimiento de 44% en el número de naves atendidas en comparación con el mismo periodo de 2025.

Este desempeño estuvo acompañado por un incremento de 74% en el volumen de carga movilizada, medido en toneladas.

El terminal fue inaugurado el 14 de noviembre de 2024 e inició oficialmente sus operaciones comerciales el 1 de junio de 2025. Desde entonces, la infraestructura ha avanzado en la consolidación de servicios orientados a conectar al Perú y a otros mercados de Sudamérica con la región Asia-Pacífico.

Autoridades y empresas destacan avances del terminal

Como parte de las actividades conmemorativas por el primer aniversario comercial, Wang Bin y Song Yang recorrieron las instalaciones junto a autoridades nacionales, representantes empresariales y clientes estratégicos, quienes conocieron los principales avances operativos y tecnológicos implementados durante este periodo.

Durante la jornada, Jason Guillén, gerente general adjunto de Cosco Shipping Ports Chancay Perú, afirmó que los resultados alcanzados durante este primer año confirman que el Puerto de Chancay ya es una plataforma concreta para conectar oportunidades, personas y mercados.

Además, resaltó el compromiso de seguir fortaleciendo su operación y desarrollar todo su potencial en beneficio del comercio exterior, la competitividad del Perú y la integración regional.

La empresa también reconoció la labor de la Autoridad Portuaria Nacional, la Intendencia de Aduana de Chancay de la Sunat, la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional y la Capitanía de Puerto de Chancay por sus funciones de supervisión, fiscalización, control aduanero, seguridad marítima y prevención de actividades ilícitas.

Asimismo, distinguió a representantes de la Municipalidad Distrital de Chancay, trabajadores del puerto, clientes de los sectores agroexportador, industrial y automotor, así como a especialistas e instituciones vinculadas al desarrollo del proyecto y al fortalecimiento de la relación comercial y cultural entre el Perú y China.