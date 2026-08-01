Precio del dólar hoy sábado 1 de agosto de 2026: conoce aquí el tipo de cambio

Precio del dólar hoy, sábado 1 de agosto de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR

Precio del dólar hoy, sábado 1 de agosto de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR

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¿Cuál es el precio del dólar este viernes, 1 de agosto, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/ 3,520 la compra y S/ 3,545 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú este viernes, 1 de agosto?

BCP

Compra: S/ 3,523

S/ 3,523 Venta: S/ 3,540

BBVA

Compra: S/ 3,432

S/ 3,432 Venta: S/ 3,611

Interbank

Compra: S/ 3,490

S/ 3,490 Venta: S/ 3,585

Scotiabank