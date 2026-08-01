Precio del dólar hoy sábado 1 de agosto de 2026: conoce aquí el tipo de cambio
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
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Precio del dólar hoy, sábado 1 de agosto de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR
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¿Cuál es el precio del dólar este viernes, 1 de agosto, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/ 3,520 la compra y S/ 3,545 la venta.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú este viernes, 1 de agosto?
BCP
- Compra: S/ 3,523
- Venta: S/ 3,540
BBVA
- Compra: S/ 3,432
- Venta: S/ 3,611
Interbank
- Compra: S/ 3,490
- Venta: S/ 3,585
Scotiabank
- Compra: S/ 3,508
- Venta: S/ 3,548