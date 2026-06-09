La Contraloría alertó que la obra continúa pese a que había sido suspendida desde mayo de este año. | Composición LR | Andina

La Contraloría alertó que la obra continúa pese a que había sido suspendida desde mayo de este año. | Composición LR | Andina

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La Contraloría General de la República advirtió que la obra de mejoramiento del centro de salud Salomón Vílchez Murga, en la provincia de Cutervo, en Cajamarca, se ejecuta sin supervisión ni control técnico, pese a que el proyecto se encuentra oficialmente suspendido desde mayo de este año.

Según el órgano de control, la paralización de los trabajos fue determinada debido a que la Municipalidad Provincial de Cutervo mantiene una deuda con la empresa contratista por cuatro valorizaciones contractuales y dos correspondientes a prestaciones adicionales. La inversión total destinada a la ejecución y supervisión de la obra asciende a S/36,3 millones.

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De acuerdo con el Informe de Hito de Control N.º 011-2026-OCI, elaborado tras una evaluación realizada entre el 12 y el 18 de mayo del 2026, se constató que la empresa contratista seguía con labores de asentado de ladrillo en diversos ambientes del establecimiento de salud. Asimismo, se verificó la colocación de acero para la malla de zapata en un muro de contención.

Detectan deficiencias en materiales y control de calidad

La Contraloría también identificó deficiencias en el almacenamiento y control de calidad de materiales de construcción. Entre las observaciones figuran problemas en el manejo de agregados como arena y piedra chancada, así como en la conservación del acero corrugado, los aditivos para concreto y el material de afirmado acopiado en la obra.

Según el informe, estas irregularidades podrían comprometer la calidad, durabilidad y seguridad de la futura infraestructura sanitaria.

Además, el ente fiscalizador alertó sobre un posible perjuicio económico para la entidad municipal debido a la eventual falta de aplicación de penalidades por incumplimientos contractuales por parte de la empresa encargada del proyecto.

Riesgos para la seguridad de trabajadores

Durante la inspección, los auditores también detectaron deficiencias en materia de seguridad. Se observó la ausencia de señalización para la circulación y evacuación dentro del área de trabajo, así como la falta de delimitación y medidas de protección en zonas con riesgo de caídas.

A ello se suma la inadecuada disposición de materiales en desuso en espacios que carecen de señalización, situación que podría afectar la integridad física de los trabajadores y de las personas que ingresen a la obra.

Los resultados del servicio de control concurrente fueron comunicados al titular de la Municipalidad Provincial de Cutervo para que adopte las medidas preventivas y correctivas necesarias, con el fin de garantizar la adecuada ejecución del proyecto de salud.

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