HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
EN VIVO

Roberto Sánchez volvió al Congreso y resultados electorales 2026 | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Contraloría alerta que obra de centro de salud continúa pese a suspensión y sin supervisión técnica en Cajamarca

Desde mayo, el proyecto está oficialmente suspendido debido a deudas de la Municipalidad Provincial con la empresa contratista, que suman S/36,3 millones.

La Contraloría alertó que la obra continúa pese a que había sido suspendida desde mayo de este año.
La Contraloría alertó que la obra continúa pese a que había sido suspendida desde mayo de este año. | Composición LR | Andina
Escuchar
Resumen
Compartir

La Contraloría General de la República advirtió que la obra de mejoramiento del centro de salud Salomón Vílchez Murga, en la provincia de Cutervo, en Cajamarca, se ejecuta sin supervisión ni control técnico, pese a que el proyecto se encuentra oficialmente suspendido desde mayo de este año.

Según el órgano de control, la paralización de los trabajos fue determinada debido a que la Municipalidad Provincial de Cutervo mantiene una deuda con la empresa contratista por cuatro valorizaciones contractuales y dos correspondientes a prestaciones adicionales. La inversión total destinada a la ejecución y supervisión de la obra asciende a S/36,3 millones.

TE RECOMENDAMOS

CONTEO RÁPIDO SACUDE LA SEGUNDA VUELTA: KEIKO HABLA Y SÁNCHEZ DA BALCONAZO | ARDE TROYA CON OXENFORD

De acuerdo con el Informe de Hito de Control N.º 011-2026-OCI, elaborado tras una evaluación realizada entre el 12 y el 18 de mayo del 2026, se constató que la empresa contratista seguía con labores de asentado de ladrillo en diversos ambientes del establecimiento de salud. Asimismo, se verificó la colocación de acero para la malla de zapata en un muro de contención.

PUEDES VER: Equipo médico que costó S/1.5 millones permanece inoperativo en Hospital Hipólito Unanue de Tacna, según Contraloría

lr.pe

Detectan deficiencias en materiales y control de calidad

La Contraloría también identificó deficiencias en el almacenamiento y control de calidad de materiales de construcción. Entre las observaciones figuran problemas en el manejo de agregados como arena y piedra chancada, así como en la conservación del acero corrugado, los aditivos para concreto y el material de afirmado acopiado en la obra.

Según el informe, estas irregularidades podrían comprometer la calidad, durabilidad y seguridad de la futura infraestructura sanitaria.

Además, el ente fiscalizador alertó sobre un posible perjuicio económico para la entidad municipal debido a la eventual falta de aplicación de penalidades por incumplimientos contractuales por parte de la empresa encargada del proyecto.

PUEDES VER: Sarampión en Perú: Minsa lanza alerta nacional ante aumento de casos y alto riesgo de contagio

lr.pe

Riesgos para la seguridad de trabajadores

Durante la inspección, los auditores también detectaron deficiencias en materia de seguridad. Se observó la ausencia de señalización para la circulación y evacuación dentro del área de trabajo, así como la falta de delimitación y medidas de protección en zonas con riesgo de caídas.

A ello se suma la inadecuada disposición de materiales en desuso en espacios que carecen de señalización, situación que podría afectar la integridad física de los trabajadores y de las personas que ingresen a la obra.

Los resultados del servicio de control concurrente fueron comunicados al titular de la Municipalidad Provincial de Cutervo para que adopte las medidas preventivas y correctivas necesarias, con el fin de garantizar la adecuada ejecución del proyecto de salud.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Cajamarca prefiere a Roberto Sánchez: JP logró 66% de votos y Fuerza Popular 33%, según ONPE

Cajamarca prefiere a Roberto Sánchez: JP logró 66% de votos y Fuerza Popular 33%, según ONPE

LEER MÁS
Árbitro asistente es agredido por hinchas tras polémica decisión en partido de Copa Perú en Cajamarca

Árbitro asistente es agredido por hinchas tras polémica decisión en partido de Copa Perú en Cajamarca

LEER MÁS
Fingieron ser personal del Minsa para simular inspección y robar botica en Cajamarca

Fingieron ser personal del Minsa para simular inspección y robar botica en Cajamarca

LEER MÁS
Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

LEER MÁS
Corte de agua hasta por 12 horas

Corte de agua hasta por 12 horas

LEER MÁS
Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Voraz incendio en Barrios Altos consume una antigua quinta y afecta a 10 familias del Centro de Lima

Voraz incendio en Barrios Altos consume una antigua quinta y afecta a 10 familias del Centro de Lima

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del domingo 7 de junio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa y más

Resultados de La Tinka del domingo 7 de junio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa y más

LEER MÁS
Salieron a votar y les roban su casa: ladrones se llevaron joyas y equipos tecnológicos en La Molina

Salieron a votar y les roban su casa: ladrones se llevaron joyas y equipos tecnológicos en La Molina

LEER MÁS
Sarampión en Perú: Minsa lanza alerta nacional ante aumento de casos y alto riesgo de contagio

Sarampión en Perú: Minsa lanza alerta nacional ante aumento de casos y alto riesgo de contagio

LEER MÁS
Estrenan nuevo pulmón verde de Lima: uno de los parques más emblemáticos de Lince recibió una remodelación en sus 11 hectáreas

Estrenan nuevo pulmón verde de Lima: uno de los parques más emblemáticos de Lince recibió una remodelación en sus 11 hectáreas

LEER MÁS
Los Occidentes: Capturan a 4 extranjeros acusados de asesinar a dos choferes en Lima Norte

Los Occidentes: Capturan a 4 extranjeros acusados de asesinar a dos choferes en Lima Norte

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025