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Judicialidad

Secigristas son premiados por videos de sensibilización contra la violencia familiar

La Corte Superior de Justicia de Piura premió el concurso de video “Alto a la Violencia Familiar”, promovido por el programa Secigra 2026 en el Día de la Madre.

El objetivo del concurso fue generar reflexión sobre la prevención de la violencia en el hogar. Fuente: difusión.
El objetivo del concurso fue generar reflexión sobre la prevención de la violencia en el hogar. Fuente: difusión.
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A través del programa Secigra 2026, la Corte Superior de Justicia de Piura realizó la premiación del concurso de video denominado 'Alto a la Violencia Familiar', iniciativa desarrollada en el marco de las actividades por el Día de la Madre, con el objetivo de fomentar la reflexión sobre la importancia de prevenir la violencia en el entorno familiar.

El concurso buscó incentivar la creación de mensajes audiovisuales orientados a fomentar el respeto, la convivencia saludable y el rechazo a toda forma de violencia en el hogar.

El primer lugar fue obtenido por Yamely Carolina Córdova Briceño con el video 'Lo que aprendí en casa', propuesta audiovisual que invita a tomar conciencia sobre el impacto de la violencia en los niños, incluso cuando no son víctimas directas.

El segundo lugar fue otorgado a Karen Yanely Neira Paucar y Jesús María Fiestas Chunga por el video “Un hogar no debe doler”, cuyo mensaje reflexiona sobre cómo las palabras y acciones pueden afectar profundamente a los seres queridos, recordando la importancia del respeto, la comprensión y el amor en la convivencia familiar.

Fue el juez superior y responsable del programa Secigra 2026, Tulio Eduardo Villacorta Calderón, quien hizo entrega de diplomas de reconocimiento y presentes a los ganadores del concurso, y felicitó a los jóvenes por involucrarse en proyectos que fomentan la concientización sobre entornos familiares libres de violencia.

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