El exministro de Economía del gobierno de Pedro Castillo, Pedro Francke, consideró que la gestión a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, liderada por su entonces compañera de gabinete, Dina Boluarte, no fue óptima ni estuvo a la altura de lo demandado. Según Francke, el trabajo de Boluarte al frente del Midis no se orientó a la búsqueda de la excelencia técnica, sino a intereses políticos.

"No me parecía una buena ministra, en términos de experiencia. No; ella tenía un interés netamente político, en figurar y en tener una actuación pública. (…) Pero en cuanto al manejo práctico o técnico de los elementos cruciales del Midis, tampoco. Y ello se evidencia en la administración de Qali Warma o en la de las ollas comunes. (…) No recuerdo que ella haya realizado alguna intervención, ni pública ni privada, que demostrara que intentó reformar Qali Warma de alguna manera", indicó.

Asimismo, aseguró que, durante su gestión, la actual presidenta del Perú no se acercó a su despacho para coordinar políticas entre las carteras de Desarrollo e Inclusión Social y de Economía. Además, consideró que la jefa de Estado nunca demostró tener un conocimiento sólido en cuestiones técnicas relacionadas con la economía o el desarrollo.

"Nunca se acercó a mi despacho para hablar de economía. Me pregunto si alguna vez Dina Boluarte estuvo en el despacho del Ministerio de Economía (Mef). Incluso si lo estuvo, nunca me hizo una pregunta al respecto. Es sabido que ella no domina el tema. A mí me gusta contar con las opiniones de otros exministros que conocen el tema, pero, honestamente, ella no sabe", afirmó.

Dina Boluarte sobre Pedro Castillo: "La línea era por acá, pero él se iba por allá"

Las declaraciones de Francke surgieron luego de que la mandataria, durante la presentación del evento Roadshow: Inversiones en Turismo, asegurara que, durante su paso como ministra, intentó corregir los errores de la gestión de Pedro Castillo: "Yo era parte de ese gobierno. Pero, ¿qué hago cuando al entonces presidente le decían: "la línea es por acá, pero él se iba por allá"? Uno se cansa y tuve que tomar la decisión de decir un día: "No soy parte más de este gabinete", declaró la mandataria.

Al respecto, Francke consideró que estas expresiones de la jefa de Estado resultan ilógicas, ya que, si en algún momento hubiera estado en contra de la gestión del expresidente Castillo, podría haberse apartado del gabinete. Además, aseguró que nunca expresó sus críticas durante las reuniones de ministros.

"Si en cualquier situación de responsabilidad uno piensa que algo está mal, se entiende que se debe decir. (…) Lo mínimo que se puede hacer en situaciones así es manifestarlo. Y si te parece que las cosas van mal, también puedes renunciar. Por último, ella estaba en la mesa y podía señalar por qué algo estaba mal. Pero nadie sabe que lo haya dicho. Nunca, jamás (la escuché hablar criticando). Que busquen las actas de ministros", señaló.