Empleo formal en Perú aumentó 4,2% en febrero, según el BCR: acumula 23 meses consecutivos de crecimiento
El aumento de 4,2% implicó la generación de 246.000 nuevos puestos de trabajo formales, reveló el Banco Central de Reserva.
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El Banco Central de Reserva (BCR) informó que el empleo formal en el Perú aumentó 4,2% en febrero del 2026, en comparación con lo registrado en el mismo mes del año pasado. De esta manera, el empleo suma 23 meses consecutivos en ascenso.
“El empleo formal privado se incrementó principalmente por el mayor empleo en el sector agropecuario, de servicios y de comercio, que agregaron la mayor cantidad de puestos de trabajo en el mes: 82.000, 80.000 y 47.000 plazas laborales, respectivamente”, explicaron desde el BCR.
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¿Cuál es la situación de la masa salarial?
El BCR informó que la masa salarial formal, que representa el total de ingresos de los trabajadores, creció 5,2% en términos reales en febrero de 2026 frente al mismo mes de 2025. Este resultado refleja una mejora en los ingresos laborales formales. El avance se mide al comparar el poder adquisitivo en ambos periodos.
Asimismo, el BCR indicó que la masa salarial del sector privado aumentó 5,1% interanual en términos reales en febrero. Este crecimiento muestra un mejor desempeño de los ingresos en las empresas privadas. Cabe precisar que la cifra también compara febrero de 2026 con febrero de 2025.
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El crecimiento del sector construcción
El BCR informó que el sector construcción creció 8,9% en el segundo mes de este año, impulsado por el avance de obras privadas. Con este resultado, el sector acumuló una expansión de 12,3% en el primer bimestre de 2026. Este desempeño refleja el mayor dinamismo en la actividad constructora.
El sector construcción creció 6,7% en 2025, según el Reporte de Inflación de Marzo. Foto: BCR.
Además, la entidad financiera señaló que en el Reporte de Inflación de marzo se elevó la proyección de crecimiento del sector de 2,5% a 6% para este año. Este ajuste responde al buen ritmo que el sector muestra desde el año pasado. En tanto, las obras públicas avanzaron 1,5% por la mayor inversión de los gobiernos regionales y locales.