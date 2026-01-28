HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Cancelan vuelos en Arequipa: mal clima afecta operaciones en el aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón

La niebla matutina que se registra en Arequipa provocó cancelaciones y retrasos de vuelos en el aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón, afectando a decenas de pasajeros y generando congestión en el terminal aéreo.

Cancelan vuelos Arequipa
Cancelan vuelos Arequipa | Composición LR | Andina / Canal N

Una nueva jornada de cancelaciones y reprogramaciones se vive en el aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón de Arequipa, este miércoles 28 de enero, debido a las condiciones climáticas adversas registradas durante la mañana. La presencia de niebla y cielos cubiertos obligó a suspender varias operaciones aéreas, mientras solo algunos vuelos lograron ser confirmados, dejando a numerosos pasajeros varados y sin información clara sobre sus itinerarios.

La situación ha generado malestar entre los viajeros, muchos de los cuales permanecen desde tempranas horas en el terminal aéreo. Algunos vuelos fueron cancelados incluso cuando los pasajeros ya se encontraban en la sala de embarque, obligándolos a reprogramar sus viajes y a asumir gastos adicionales de alojamiento y alimentación.

TODA LA VERDAD SOBRE KEIKO FUJIMORI | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Huaicos y nevadas afectan diferentes zonas de la región Arequipa: cancelan vuelos por neblina

