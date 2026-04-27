Best Workplaces 2026: ¿Qué empresas destacan en el top 10 de mejores lugares para trabajar en Perú?, según Computrabajo

Más de 159 mil valoraciones revelan las mejores empresas para trabajar en Perú en el ranking Best Workplaces 2026 de Computrabajo. | Foto: La República/IA

Más de 159 mil valoraciones revelan las mejores empresas para trabajar en Perú en el ranking Best Workplaces 2026 de Computrabajo. | Foto: La República/IA

Los trabajadores del país han hablado. Por noveno año consecutivo, Computrabajo presentó los resultados de los Best Workplaces 2026, un reconocimiento basado en la experiencia directa de colaboradores, excolaboradores y candidatos que evaluaron a sus empleadores durante todo 2025.

El ranking se construyó con más de 159 mil valoraciones y la participación de más de 24 mil empresas en Perú. Las calificaciones consideraron ambiente laboral, liderazgo, salario, prestaciones y oportunidades de crecimiento, con el objetivo de impulsar mejores prácticas de recursos humanos y fortalecer la marca empleadora.

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Top 10 empresas Perú 2026: ranking Best Workplaces Computrabajo

El listado general ubica como mejores lugares para trabajar a:

Ferreyros

COMPARTAMOS BANCO S.A.

HOMECENTERS PERUANOS SA

PARDO’S CHICKEN S.A.C.

CONFIPETROL ANDINA S.A.

MANPOWER PROFESSIONAL SERVICES S.A.

AJEPER S.A. - Kola Real

TELEATENTO DEL PERÚ S.A.C.

FARMACIAS PERUANAS S.A.

Ransa Comercial S.A.

Según la plataforma de empleo, estos resultados reflejan la percepción real de quienes conocen de cerca el entorno laboral. Como señala Computrabajo, los premios 'se otorgan a las mejores empresas para trabajar según las valoraciones de colaboradores, excolaboradores y candidatos', quienes evaluaron las organizaciones entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

Mejores empresas por sector: talento, liderazgo y crecimiento

El ranking sectorial evidencia cómo distintas industrias vienen fortaleciendo su cultura organizacional y estrategias de gestión humana.

Recursos humanos: MANPOWER PROFESSIONAL SERVICES S.A., ADECCO PERÚ S.A., TAWA CONSULTING S.A.C., EULEN DEL PERÚ DE SERVICIOS GENERALES S.A., CONSULTING ADVISERS S.A.C.

MANPOWER PROFESSIONAL SERVICES S.A., ADECCO PERÚ S.A., TAWA CONSULTING S.A.C., EULEN DEL PERÚ DE SERVICIOS GENERALES S.A., CONSULTING ADVISERS S.A.C. Telemarketing - BPO: TELEATENTO DEL PERÚ S.A.C., SERVICIOS DE CALL CENTER DEL PERÚ S.A., STRATTON PERÚ S.A., TELEPERFORMANCE E.I.R.L., COMERCIALIZADORA CORPORATIVA SAC

TELEATENTO DEL PERÚ S.A.C., SERVICIOS DE CALL CENTER DEL PERÚ S.A., STRATTON PERÚ S.A., TELEPERFORMANCE E.I.R.L., COMERCIALIZADORA CORPORATIVA SAC Gastronomía: PARDO’S CHICKEN S.A.C., OPERACIONES ARCOS DORADOS DE PERÚ SA, SERVICIOS COMPARTIDOS DE RESTAURANTES S.A.C., DELOSI, PARRILLADAS PERUANAS SOCIEDAD ANONIMA

PARDO’S CHICKEN S.A.C., OPERACIONES ARCOS DORADOS DE PERÚ SA, SERVICIOS COMPARTIDOS DE RESTAURANTES S.A.C., DELOSI, PARRILLADAS PERUANAS SOCIEDAD ANONIMA Consumo: AJEPER S.A. - Kola Real, UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A., Arca Continental Lindley, Nestlé Perú SA., PANIFICADORA BIMBO DEL PERÚ S.A.

AJEPER S.A. - Kola Real, UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A., Arca Continental Lindley, Nestlé Perú SA., PANIFICADORA BIMBO DEL PERÚ S.A. Salud: FARMACIAS PERUANAS S.A., CLÍNICA SAN PABLO SAC, CLÍNICA INTERNACIONAL S.A., SEGURO SOCIAL DE SALUD, CLÍNICA MÉDICA CAYETANO HEREDIA S.A.

FARMACIAS PERUANAS S.A., CLÍNICA SAN PABLO SAC, CLÍNICA INTERNACIONAL S.A., SEGURO SOCIAL DE SALUD, CLÍNICA MÉDICA CAYETANO HEREDIA S.A. Retail: HOMECENTERS PERUANOS SA, CENCOSUD PERÚ S.A., FALABELLA CORPORATIVO PERÚ SAC, CONECTA RETAIL S.A., TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A.

HOMECENTERS PERUANOS SA, CENCOSUD PERÚ S.A., FALABELLA CORPORATIVO PERÚ SAC, CONECTA RETAIL S.A., TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A. Construcción: Ferreyros, San Martin Contratistas Generales S.A., KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERÚ S.A., COBRA PERÚ S.A., P.A. PERÚ S.A.C.

Ferreyros, San Martin Contratistas Generales S.A., KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERÚ S.A., COBRA PERÚ S.A., P.A. PERÚ S.A.C. Energía / Minería: CONFIPETROL ANDINA S.A., Grupo Repsol del Perú, STRACON PERÚ S.A., RESEMIN S.A., Lima Gas S.A.

CONFIPETROL ANDINA S.A., Grupo Repsol del Perú, STRACON PERÚ S.A., RESEMIN S.A., Lima Gas S.A. Transporte / Logística: Ransa Comercial S.A., PROSEGURIDAD S.A., Dinet S.A., HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A., TALMA SERVICIOS AEROPORTUARIOS

Ransa Comercial S.A., PROSEGURIDAD S.A., Dinet S.A., HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A., TALMA SERVICIOS AEROPORTUARIOS Banca: COMPARTAMOS BANCO S.A., MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A., BANCO FALABELLA PERÚ S.A., SERVICIOS, COBRANZAS E INVERSIONES S.A.C., Banco Pichincha

CEO y marca empleadora: clave para atraer talento

El estudio también reconoce el rol del liderazgo en la experiencia laboral. Los usuarios distinguieron como Mejor CEO a Juan Carlos Vallejo, líder de Intercorp Retail, y destacaron la importancia de transmitir visión y misión corporativa para atraer y retener talento.

De acuerdo con Computrabajo, las opiniones de los colaboradores influyen cada vez más en la movilidad laboral, ya que permiten identificar fortalezas y oportunidades de mejora en las empresas. Este enfoque busca reconocer las buenas prácticas de recursos humanos y motivar a las compañías a seguir elevando sus estándares.

¿Qué es Computrabajo?

Computrabajo es una plataforma de empleo con fuerte presencia en la región, posicionada como líder en Latinoamérica y entre los sitios más visitados del mundo en su categoría. Su alcance incluye operación en 10 países y una comunidad digital que genera más de 199 millones de visitas mensuales, además de reunir 61 millones de currículums y 58 millones de opiniones de trabajadores sobre empresas.

Su objetivo es impulsar el desarrollo profesional de las personas, facilitando el acceso a mejores oportunidades laborales. Al mismo tiempo, brinda a las empresas herramientas innovadoras para encontrar talento y optimizar sus procesos de reclutamiento mediante soluciones digitales enfocadas en la gestión eficiente del capital humano.