PRODUCE suspende la pesca de anchoveta en la zona Norte-Centro ante condiciones cálidas del mar. | Comex

PRODUCE suspende la pesca de anchoveta en la zona Norte-Centro ante condiciones cálidas del mar. | Comex

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La pesca de anchoveta en la zona Norte-Centro del Perú quedó suspendida temporalmente luego de que el Ministerio de la Producción (Produce) reforzara las medidas de conservación para proteger el recurso frente a la intensificación de condiciones cálidas en el mar.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 0162-2026-PRODUCE y alcanza a las actividades extractivas destinadas al consumo humano indirecto, principalmente para la producción de harina y aceite de pescado. La medida se sustenta en información científica proporcionada por el Instituto del Mar del Perú (IMARPE), que alertó sobre una mayor vulnerabilidad del stock de anchoveta durante el desarrollo de la primera temporada de pesca de 2026.

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Condiciones cálidas obligan a reforzar la protección de la anchoveta

La suspensión comprende el área marítima ubicada entre el extremo norte del dominio marítimo peruano y los 16 grados de latitud sur. Según Produce, los reportes técnicos del IMARPE identificaron la persistencia e intensificación de condiciones ambientales cálidas, las cuales afectan la disponibilidad y distribución de la anchoveta.

Ante este escenario, el Gobierno optó por aplicar el enfoque precautorio, una herramienta utilizada para evitar una sobreexplotación del recurso cuando existen riesgos para su sostenibilidad. El ministro de la Producción, César Quispe Luján, señaló que la administración de los recursos hidrobiológicos debe realizarse con criterios científicos y una visión de largo plazo para garantizar la continuidad de la actividad pesquera.

La anchoveta sostiene una industria importante para la economía peruana

La relevancia de esta medida trasciende el ámbito ambiental. La anchoveta es considerada la principal pesquería del país y constituye la base de una de las industrias exportadoras más importantes del Perú, especialmente en la producción de harina y aceite de pescado.

Por ello, Produce destacó que el objetivo es preservar el recurso y asegurar que la actividad económica vinculada a esta pesquería pueda mantenerse en el tiempo. El ministerio recordó que esta cadena productiva genera empleo, inversión y movimiento económico en diversas regiones del litoral peruano.

La suspensión no necesariamente será permanente. La norma establece que el levantamiento de la medida podrá realizarse de forma total, parcial o progresiva, dependiendo de la evolución de las condiciones biológicas, pesqueras y ambientales que evalúe el IMARPE durante la temporada.