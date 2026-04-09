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Economía

Elecciones 2026: Más del 50% de empresarios industriales evita contratar e invertir por incertidumbre electoral

A días de las elecciones generales del 12 de abril, un 65% de los empresarios industriales no planea contratar personal, según la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

Solo el 35% prevé contratar personal y el 43% planea invertir en los próximos tres meses, según estudio del IEES.
Solo el 35% prevé contratar personal y el 43% planea invertir en los próximos tres meses, según estudio del IEES. | Composición LR/ Difusión

A pocos días de las elecciones generales del 12 de abril y en medio de un entorno de incertidumbre, la mayoría de los empresarios industriales ha optado por la cautela: el 65% no prevé contratar personal adicional y el 57% no tiene programado realizar inversiones en los próximos tres meses

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Así lo revela la más reciente Encuesta de Opinión Industrial (EOI), elaborada en marzo por el Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), a partir de una muestra de empresarios a nivel nacional. 

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Pese a este escenario de prudencia en decisiones clave, las expectativas sobre la economía muestran un tono estable. El 56% de los industriales considera que la situación económica del país se mantendrá en el corto plazo, mientras que un 30% anticipa una mejora. Solo el 14% proyecta un panorama desfavorable para el próximo trimestre. 

En cuanto al desempeño de sus sectores, el 43% de los encuestados estima que su producción se mantiene igual, mientras que el 35% prevé una mejora. En contraste, el 22% indica expectativas negativas. 

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A nivel empresarial, el panorama refleja un moderado optimismo: el 48% de los industriales espera que la situación de su empresa se mantenga en los próximos tres meses y el 41% confía en que mejore, mientras que solo el 11% anticipa un deterioro. 

La EOI fue aplicada a empresarios de diversos rubros, entre ellos metalmecánica, químicos, plásticos y caucho, textil y confecciones, alimentos, pesca, bebidas, farmacéutico, papel, impresión, informática y proveedores de la cadena de valor industrial. 

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