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Economía

Mundial 2026: empresas arriesgan multas de hasta S/3.8 millones por campañas comerciales no autorizadas

Las campañas vinculadas al Mundial de fútbol pueden convertirse en un riesgo legal para las empresas si no respetan las normas de propiedad intelectual y competencia desleal.

Uso indebido del Mundial 2026 puede acarrear sanciones de hasta S/ 3.8 millones.
Uso indebido del Mundial 2026 puede acarrear sanciones de hasta S/ 3.8 millones. | Composición LR/ Difusión
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La fiebre del Mundial ya se siente en las calles y, para el sector empresarial, el torneo aparece como la oportunidad perfecta para lanzar campañas, promociones o activaciones comerciales atractivas. Sin embargo, lo que parece una estrategia inofensiva de marketing digital puede transformarse en una auténtica pesadilla financiera.

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En el Perú, el uso indebido de los activos oficiales del torneo no es un juego. De acuerdo con especialistas de EY Law, las marcas que utilicen el contexto mundialista sin autorización se exponen a sanciones económicas que podrían superar los S/3.8 millones, además de un daño irreparable a su reputación institucional. Por ello, antes de colgar un post o lanzar una promoción, es fundamental conocer dónde se ubican las líneas rojas legales.

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¿Qué prácticas relacionadas con el Mundial pueden generar sanciones?

Las empresas deben tener especial cuidado al emplear nombres, logotipos, símbolos, imágenes o cualquier signo distintivo asociado al campeonato. Incluso las referencias indirectas que busquen obtener un beneficio comercial podrían ser interpretadas como una asociación no autorizada con los organizadores del evento.

Según EY Law, también existen riesgos en el entorno digital. El uso de hashtags, nombres de dominio o elementos gráficos relacionados con el torneo puede considerarse una forma de aprovechamiento indebido de la reputación generada por el evento deportivo. Además, las campañas publicitarias deben cumplir no solo con las directrices de los organizadores, sino también con la legislación peruana sobre propiedad intelectual y competencia desleal.

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Transmisiones de partidos y eventos comerciales requieren autorizaciones

Otro aspecto que suele generar dudas es la transmisión o proyección pública de los partidos. Aunque muchas empresas utilizan estos encuentros para atraer clientes a restaurantes, bares o centros comerciales, este tipo de actividades no siempre constituye un uso libre del contenido.

Los especialistas recuerdan que las transmisiones públicas pueden requerir licencias otorgadas por los titulares de los derechos correspondientes. En Perú, las emisiones deportivas están protegidas por las normas de derechos de autor, por lo que organizar eventos abiertos al público sin la autorización necesaria podría derivar en contingencias legales.

Ante este escenario, las empresas que planeen desarrollar estrategias comerciales vinculadas al Mundial deben realizar una revisión legal previa para evitar sanciones económicas, conflictos regulatorios y daños reputacionales que podrían afectar su imagen corporativa.

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