Perú lidera el uso de IA en el trabajo: seis de cada 10 ya la utilizan, según Bumeran

La adopción de la IA en el trabajo crece en el Perú y marca un liderazgo en la región. Foto: Composición LR/Chat GPT.

La adopción de la IA en el trabajo crece en el Perú y marca un liderazgo en la región. Foto: Composición LR/Chat GPT.

Ya no es una tendencia futura, es una realidad. La adopción de Inteligencia Artificial crece en el Perú y marca un liderazgo regional, pese a que aún enfrenta retos como la falta de capacitación y el uso responsable de la tecnología. La nueva versión del estudio IA en el trabajo de Bumeran reveló que el 65% de trabajadores ya incorpora esta tecnología en sus tareas diarias.

Este avance no solo refleja una mayor digitalización, sino también un cambio en la forma de trabajar. La IA se está integrando como una herramienta clave para mejorar la productividad, optimizar procesos y facilitar el acceso a información, transformando así distintas áreas dentro de las organizaciones.

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En el reciente estudio, donde participaron 2,127 trabajadores y especialistas en recursos humanos de Perú, Argentina, Chile, Ecuador y Panamá, se explora de qué manera se incorpora el uso de la IA a las tareas diarias de los talentos.

La IA gana espacio en el trabajo diario

La incorporación de la inteligencia artificial se da principalmente como asistente virtual, siendo utilizada por la gran mayoría de los trabajadores que ya la adoptaron. Un 92% confirmó que lo usa como asistente virtual, mientras que un 23% aseguró que incorpora la IA en sus labores para escribir códigos o programar.

Un 92% de trabajadores revela que emplea la IA como asistente virtual. Captura: Bumeran.

Además, el 43% de los encuestados usa la IA en su trabajo casi todos los días; el 27% la utiliza diariamente; el 14%, una vez por semana; el 2%, una vez al mes; y otro 14% la usa todo el tiempo. En contraste, los talentos que decidieron no incorporar la IA en sus labores precisaron por qué no lo hicieron. Un 47% explicó que no trabaja con la IA porque "desconoce cómo utilizarla", mientras que un 19% no considera que sea necesario incorporar la inteligencia artificial en sus labores.

Un 43% de los encuestados aseguró utilizar la IA en el trabajo casi todos los días. Captura: Bumeran.

En otro orden, los encuestados indicaron algunos de los beneficios del uso de la IA en el trabajo. La mayoría de encuestados (54%) decide emplear la IA porque agiliza las tareas, mientras que la otra mayoría (53%) considera que "ahorra tiempo".

Los beneficios de usar IA en el trabajo, según la nueva versión del estudio IA en el trabajo de Bumeran. Captura: Bumeran.

Los desafíos y desventajas de usar IA en el trabajo

A pesar del avance, todavía existen barreras importantes. La principal preocupación es la dependencia de esta tecnología, señalada por el 55% de los encuestados, lo que refleja el riesgo de confiar demasiado en sistemas automatizados. A esto se suman los errores por falta de información (39%) y la falta de empatía, comprensión e intuición humana (25%), aspectos clave en muchas tareas laborales, entre otros.

Mantener el criterio humano al momento de realizar tareas. Captura: Bumeran.

Un grupo de trabajadores no utiliza inteligencia artificial principalmente por desconocimiento o porque no la considera necesaria. A esto se suman desafíos como la seguridad de los datos, la necesidad de contar con información precisa y el riesgo de depender excesivamente de la tecnología.

Existen barreras importantes pese al avance del uso de la IA en el trabajo. Captura: Bumeran.

Entre los principales riesgos destacan los sesgos del uso de la IA en el trabajo se encuentran que pueden llevar a decisiones discriminatorias (60%), así como la posibilidad de filtrar candidatos incorrectos por fallas técnicas (33%). Además, preocupa la protección de datos personales (27%) y la falta de criterios éticos en la selección (27%). A pesar de ello, el 86% de los especialistas considera que el uso de IA será cada vez más común en esta área, lo que evidencia una tendencia creciente hacia su adopción en la gestión del talento.