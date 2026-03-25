Keiko Fujimori dijo que la inversión privada es el 80% del motor de la economía, pero es falso

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró en una reciente entrevista en el programa Punto Final que si llega a ser mandataria, impulsará la economía, haciéndola crecer 6% por año. Luego, dio un panorama de la materia :

“El motor de la economía de nuestro país crece un 20% por inversión pública y un 80% por inversión privada”. Keiko Fujimori

Sin embargo, esta afirmación es falsa. La inversión privada en el Perú representa el 16% del PBI y entre 53% y 72% del crecimiento económico, según los periodos que se comparen. La candidata podría haber confundido porcentajes: 80% es lo que representa la inversión privada respecto de la inversión general (formación bruta de capital fijo) en el país, no del PBI o del crecimiento económico.

Qué es el PBI y cómo se mide

El PBI o producto bruto interno es, según el Banco Central de Reserva , ”el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un país en un período determinado […] y cuenta todo el producto generado dentro del país”.

Los reportes oficiales del PBI son entregados, de acuerdo a los economistas entrevistados por PerúCheck, por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Son mensuales, trimestrales y anuales, con la salvedad de que los reportes mensuales no dan cifras concretas, sino variaciones porcentuales.

De acuerdo a Mario Vergara Silva, especialista económico y financiero y docente de posgrado en ESAN, el PBI de 2025 ronda el billón de soles. Y el del último trimestre (octubre-diciembre) de 2025, S/322.000 millones. En los primeros meses de este 2026, Vergara explica que se ha crecido alrededor de 3,5% debido al sector construcción y al mayor consumo familiar relacionado al retiro de la AFP.

Fuente: INEI

En el Perú existen cuatro formas convencionales de medir el PBI, de acuerdo a Víctor Fuentes , economista y gerente de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE): por oferta (o producción: se separa en sectores como minería, construcción, restaurantes), por demanda (o gasto), por ingresos (salarios, excedentes empresariales, etc.) y por geografías (25 regiones del Perú).

La inversión privada representa el 16% del PBI, no el 80%

La inversión privada pertenece al método de medición del PBI por gasto o por demanda. Esta forma de medir el PBI se obtiene sumando, de acuerdo al Banco Central de Reserva :

“...el gasto de las familias en bienes y servicios (consumo privado), de las empresas (inversión privada), del gobierno (consumo e inversión pública), y del resto del mundo que compran nuestros productos (exportaciones). Se excluye del cálculo el gasto en bienes y servicios no producidos en el país (importaciones)”. Banco Central de Reserva

La inversión privada del último trimestre de 2025 (de octubre a diciembre) alcanzó los S/51.419 millones y representa 16% del PBI, 64 puntos porcentuales debajo de lo que afirmó Keiko Fujimori.

Fuente: INEI

Por otra parte, la inversión privada del año 2025 alcanzó S/183.549 millones y representa un 15,4% del total del PBI, 64,6 puntos porcentuales por debajo de lo que dijo Fujimori.

Fuente: INEI

Eduardo Recoba , economista principal para América Latina de IForex Latam, una plataforma en línea de instrumentos financieros, le explicó a PerúCheck que generalmente la inversión (refiriéndose a formación bruta de capital fijo) tiene como tope máximo 22% y como tope mínimo 18%. En ese sentido, agregó:

“Lo que dijo Keiko no es ni siquiera engañoso, es falso, porque el máximo de inversión (formación bruta de capital fijo) es 22%”. Eduardo Recoba - economista

La inversión privada tampoco representa el 80% del crecimiento económico

El crecimiento económico es, según el Instituto Peruano de Economía , “la variación porcentual del producto bruto interno (PBI) de una economía en un periodo determinado”. Es decir, la diferencia de PBI entre dos periodos comparados (años, trimestres, meses) expresada en puntos porcentuales.

El economista Eduardo Recoba explicó a PerúCheck que el PBI es una variable de flujo y no de stock. Es decir, para que tenga sentido medir el crecimiento económico, se deben de comparar periodos parecidos de tiempo (por ejemplo: enero de 2024 vs enero de 2025 / 1er trimestre de 2024 vs 1er trimestre de 2025).

La inversión privada representó el 72% del crecimiento del PBI en el cuarto trimestre de 2025 respecto del mismo trimestre de 2024. El aumento de PBI entre esos periodos es de S/4.795 millones. De ellos, S/3.471 millones se debieron a la inversión privada.

Fuente: INEI

Debido al porcentaje en contra de las exportaciones netas (-68,8%), pareciera que la inversión privada aporta casi el 72% del total. Sin embargo, el consumo está casi al mismo nivel, con casi 69%.

Aun así, aunque esta cifra es 8 puntos porcentuales menor que lo que dijo Fujimori, viene al caso parafrasear la frase completa: 80% inversión privada - 20% inversión pública. En este caso, lo que representa la inversión pública (9,4%) tampoco se acomoda a la afirmación.

Por otro lado, la inversión privada representó un 53% del crecimiento económico anual 2024-2025. De S/20.090 millones que aumentó el PBI, S/11.400 millones fueron gracias a la inversión privada. Son 27 puntos porcentuales menos que los que señaló Keiko Fujimori.

Fuente: INEI

¿Confusión de Keiko Fujimori?

Durante los últimos 13 años, la inversión privada ha representado entre el 75% y el 80% de la inversión total realizada en el país (formación bruta de capital fijo), mientras que la inversión pública entre el 20% y 25%.





Fuente: INEI

Durante los cuatro trimestres de 2025 esta tendencia no cambió. La inversión privada representó entre 71% y 78%; la pública, entre 22% y 29%.

Fuente: INEI

De acuerdo a los tres economistas consultados por PerúCheck, esta distribución existe desde hace mucho. “Siempre ha sido así: la inversión privada más o menos ha representado el 80% del total de la inversión”, dijo Vergara.

Estas cifras coinciden con lo dicho por Keiko Fujimori. Además, no es la primera vez que la candidata hace referencia a esta división .

La importancia de la inversión sobre el PBI

Para los tres especialistas consultados, la inversión, tanto privada como pública es clave en el crecimiento económico. Asimismo, promueve el consumo, que es el componente más grueso del PBI.

Para Víctor Fuentes, economista y gerente de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía, la inversión privada tiene como objetivo la generación de un circuito económico que impulse el crecimiento. En ese sentido, genera empleo, que a su vez hace que las nuevas personas empleadas consuman más.

Perúcheck intentó comunicarse con Keiko Fujimori a través de un contacto cercano para obtener sus descargos; sin embargo, al cierre de la nota, no se recibió respuesta.

Conclusión

La inversión privada representa el 16% del PBI y entre el 53% y 72% del crecimiento económico, dependiendo de qué periodos se comparen. No llega al 80%. Por lo tanto, PerúCheck califica como falsa la afirmación de la candidata Keiko Fujimori, quien señaló que “el motor de la economía de nuestro país crece un 20% por inversión pública y un 80% por inversión privada”.

Nota elaborada por Piero Solis de PerúCheck.