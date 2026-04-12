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Política

ONPE confirma retraso de material electoral en más de 75 instituciones: "Se está aplicando un plan de contingencia"

El organismo electoral informó que hubo problemas en el traslado del material por incumplimiento del proveedor. Los colegios ubicados en Villa El Salvador y San Juan de Miraflores son los locales más afectados.

ONPE informa sobre retraso de material electoral.
ONPE informa sobre retraso de material electoral. | Composición/LR

A través de un comunicado, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha informado sobre el retraso del material electoral en algunas zonas de Lima Metropolitana. El organismo indicó que el problema afecta principalmente a la zona sur de Lima, sobre todo a los ciudadanos que tienen programado votar en centros educativos ubicados en Villa El Salvador y San Juan de Miraflores.

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El organismo electoral sostuvo que la empresa “Servicios Generales Gálaga” debía trasladar el material electoral dirigido a Lima Sur. Sin embargo, se registraron retrasos por parte del proveedor. Ante este escenario, Elizabeth Hinostroza, representante de la ONPE, mencionó que se están desplegando los materiales siguiendo el plan de contingencia para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al sufragio. “Se llama a la calma. Los materiales se están distribuyendo, estamos aplicando los planes de contingencia para garantizar el derecho al voto”, señaló Hinostroza.

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A las 9 a.m. se registró que aun no hay mesas instaladas en el colegio Padre Iluminato en San Juan de Miraflores. Los ciudadanos reclaman que estuvieron esperando desde antes de las 7 a.m. para asegurar su voto desde temprano. Sin embargo, aun no se apertura el centro de votación. Vía Latina se registró que más de 200 personas se encuentran haciendo cola para ingresar al colegio en la av. Pedro Miotta.

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