Estados Unidos y países de América Latina impulsan demanda de baterías peruanas para autos
En 2025, Perú exportó baterías para automóviles por un valor de más de US$ 14 millones, alcanzando 21 países, según ADEX.
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Los despachos de baterías peruanas para autos al extranjero crecieron a US$ 14.155 millones en 2025, logrando llegar a 21 mercados. El ranking lo lideró Estados Unidos, con 40% del total, y otros países de Latinoamérica, según informó la gerencia de Manufacturas de la Asociación de Exportadores (ADEX).
Para Melissa Vallebuona Peña, gerenta de Manufacturas del gremio, se trata de una cifra relevante para el sector, sobretodo en un contexto difícil de reactivación del mercado automotor en América Latina.
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"De acuerdo con la Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores (ALADDA), en el 2025 se vendieron más de 6 millones 100 mil vehículos, reflejando un crecimiento de 7,1% respecto al 2024. Este desempeño demuestra una mejora en los niveles de consumo y una mayor dinamización de las economías de la región", sostuvo Vallebuona.
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Presencia en América Latina: un alto potencial crecimiento
De acuerdo con ADEX Data Trade, otros destinos fueron Chile, Bolivia, Venezuela, y Panamá, con envíos superiores a US$ 1 millón; sin embargo, aún presentan un alto potencial de crecimiento.
Asimismo, recordó que Perú también exporta otros bienes como guarniciones para frenos (EE. UU., Alemania, Colombia), ruedas dentadas (EE. UU., Colombia, Venezuela), parabrisas (EE.UU., Chile, México), discos (Surinam, EE.UU., Ecuador), entre otros.
Entre el 8 y el 11 de abril, empresas nacionales mostrarán sus productos en la feria Automechanika Buenos Aires 2026. Otras empresas visitarán el evento para estudiar si participarán en la próxima edición. La feria es uno de los encuentros más importantes del sector automotor en Latinoamérica. Reunirá a fabricantes, distribuidores, importadores y proveedores de más de 30 países.
El evento incluirá toda la cadena de valor, desde autopartes y componentes hasta equipos de diagnóstico y mantenimiento. También presentará novedades en eficiencia energética y sostenibilidad. Durante los cuatro días habrá ruedas de negocios y espacios de networking. Estas actividades buscan generar alianzas estratégicas y nuevas oportunidades de inversión.
¿Cuáles fueron las principales exportadoras?
Entre las principales exportadoras se encuentran:
- Fábrica Nacional de Acumuladores ETNA S.A.
- Corporación Enerjet S.A.
- Baterías Volta S.A.
- Whoosh Perú S.A.C.
- Compañía Peruana de Baterías S.A.
- Schneider Electric Perú S.A.
- Operaciones Globales & Servicios Atlas S.A.C.
- VGG Soluciones Industriales E.I.R.L.
- Datacont S.A.C.
- Equipments & Supplies Mining Tech S.A.C.