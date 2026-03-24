Gobierno evalúa derogar decreto que privatiza Petroperú: "En los próximos días se adoptará una decisión"

El presidente José María Balcázar sostuvo una reunión con representantes de la Federación de Unidad Nacional del Petróleo y Energía (Fedunpe), en la que se evaluó la derogatoria del Decreto de Urgencia N.° 010-2025, norma que ha sido cuestionada por facilitar la privatización y desmembramiento de Petroperú.

A través de su cuenta oficial en X, la Presidencia de la República informó que durante el encuentro se abordó la situación actual de la empresa estatal en medio de la crisis energética que agobia a miles de peruanos con el encarecimiento de los combustibles. Se busca garantizar medidas necesarias para fortalecer el rol de la petrolera en el mercado.

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Según lo señalado por el mandatario, el futuro de Petroperú se encuentra en evaluación y en los próximos días se adoptará una decisión respecto a la continuidad o derogatoria del decreto. “La situación de la empresa viene siendo objeto de análisis”, indicó.

El Decreto de Urgencia N.° 010-2025 plantea cambios que fragmentan los activos de Petroperú, entre ellos la moderna refinería de Talara.