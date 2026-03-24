HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Hoy es el segundo debate presidencial con 11 candidatos
Hoy es el segundo debate presidencial con 11 candidatos      Hoy es el segundo debate presidencial con 11 candidatos      Hoy es el segundo debate presidencial con 11 candidatos      
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO | ENTREVISTA A ALDO BRAVO | LO ÚLTIMO de Perú hoy 24 de marzo | LR+ Noticias

Economía

Gobierno evalúa derogar decreto que privatiza Petroperú: "En los próximos días se adoptará una decisión"

El Gobierno de José María Balcázar informó que analiza dejar sin efecto el decreto 010-2025, el cual fue publicado entre gallos y medianoche el último día del 2025, por el régimen de Jerí. La iniciativa abre la puerta al desmembramiento de la empresa estatal.

La decisión que tome José María Balcazar marcará el rumbo de Petroperú.
La decisión que tome José María Balcazar marcará el rumbo de Petroperú.

El presidente José María Balcázar sostuvo una reunión con representantes de la Federación de Unidad Nacional del Petróleo y Energía (Fedunpe), en la que se evaluó la derogatoria del Decreto de Urgencia N.° 010-2025, norma que ha sido cuestionada por facilitar la privatización y desmembramiento de Petroperú.

Únete a nuestro canal de política y economía

A través de su cuenta oficial en X, la Presidencia de la República informó que durante el encuentro se abordó la situación actual de la empresa estatal en medio de la crisis energética que agobia a miles de peruanos con el encarecimiento de los combustibles. Se busca garantizar medidas necesarias para fortalecer el rol de la petrolera en el mercado.

TE RECOMENDAMOS

🚨Todo del DEBATE entre OLIVERA, ACUÑA, ÁLVAREZ, LÓPEZ CHAU y RLA ¿Quién crees que GANÓ? #las10deldía

PUEDES VER: Petroperú: Gobierno destinará más de S/500 millones a la petrolera estatal, anuncia Minem

lr.pe

Según lo señalado por el mandatario, el futuro de Petroperú se encuentra en evaluación y en los próximos días se adoptará una decisión respecto a la continuidad o derogatoria del decreto. “La situación de la empresa viene siendo objeto de análisis”, indicó.

El Decreto de Urgencia N.° 010-2025 plantea cambios que fragmentan los activos de Petroperú, entre ellos la moderna refinería de Talara.

Notas relacionadas
José Gonzales, banquero de inversión, sobre Petroperú: “Para analistas de crédito no hay sentido cómo el gobierno trata a la petrolera"

José Gonzales, banquero de inversión, sobre Petroperú: “Para analistas de crédito no hay sentido cómo el gobierno trata a la petrolera"

LEER MÁS
Petroperú: Gobierno destinará más de S/500 millones a la petrolera estatal, anuncia Minem

Petroperú: Gobierno destinará más de S/500 millones a la petrolera estatal, anuncia Minem

LEER MÁS
Inacción del Gobierno obliga a Petroperú a alistarse para cerrar operaciones del lote Z-69: la carta de Perupetro

Inacción del Gobierno obliga a Petroperú a alistarse para cerrar operaciones del lote Z-69: la carta de Perupetro

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

LEER MÁS
¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible este 2025

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible este 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pago ONP de abril ya tiene fechas: revisa cuándo te toca cobrar tu pensión, según tu apellido

Pago ONP de abril ya tiene fechas: revisa cuándo te toca cobrar tu pensión, según tu apellido

LEER MÁS
BCRP recupera autonomía: Congreso rectifica ley que obligaba a rediseñar monedas y billetes

BCRP recupera autonomía: Congreso rectifica ley que obligaba a rediseñar monedas y billetes

LEER MÁS
Fondo Soberano de Riqueza: ¿qué dicen los expertos sobre esta propuesta impulsada por Alfonso López-Chau?

Fondo Soberano de Riqueza: ¿qué dicen los expertos sobre esta propuesta impulsada por Alfonso López-Chau?

LEER MÁS
Scotiabank es sancionado por Indecopi tras vender auto de clienta pese a que buscaba refinanciar su deuda

Scotiabank es sancionado por Indecopi tras vender auto de clienta pese a que buscaba refinanciar su deuda

LEER MÁS
Perú es el cuarto destino de inversión latinoamericana en la región, pero aún tiene baja proyección global

Perú es el cuarto destino de inversión latinoamericana en la región, pero aún tiene baja proyección global

LEER MÁS
Aprueban aumento de pensión para maestros jubilados y cesantes a S/3.500: Conoce los detalles

Aprueban aumento de pensión para maestros jubilados y cesantes a S/3.500: Conoce los detalles

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gobierno evalúa derogar decreto que privatiza Petroperú: "En los próximos días se adoptará una decisión"

Proyecto Majes Siguas II se incorpora al Plan Nacional de Infraestructura 2026–2031 y sumará 38.000 hectáreas agrícolas

Polémica en el Real Madrid con Kylian Mbappé: médicos examinaron rodilla equivocada y complicaron su lesión

Economía

Proyecto Majes Siguas II se incorpora al Plan Nacional de Infraestructura 2026–2031 y sumará 38.000 hectáreas agrícolas

Pago ONP de abril ya tiene fechas: revisa cuándo te toca cobrar tu pensión, según tu apellido

Precio del dólar en Perú HOY, martes 24 de marzo: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Gobierno pretende ocultar datos sobre la criminalidad: Óscar Arriola anunció que ya no informará las cifras de homicidios

Debate Presidencial 2026 EN VIVO, 24 de marzo: once candidatos presentan sus propuestas en el Centro de Convenciones de Lima

Multas para las Elecciones Perú 2026: ¿cuánto se paga si no voto el domingo 12 de abril?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025