Nuevo presidente de Petroperú tiene denuncia por acoso sexual y es investigado por caso Odebrecht

Titular de Petroperú está involucrado en una denuncia por acoso sexual y en una investigación fiscal relacionada con Odebrecht. Foto: difusión

Titular de Petroperú está involucrado en una denuncia por acoso sexual y en una investigación fiscal relacionada con Odebrecht. Foto: difusión

El nuevo presidente de Petroperú, Roger Arévalo, asume el cargo con una denuncia por acoso sexual y una investigación vigente por el caso Odebrecht. La acusación fue presentada en 2019 por una trabajadora de 20 años. El expediente aún figura como pendiente en la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de Lima.

Según la denuncia policial, la joven señaló a Roger Arévalo por presuntos actos reiterados sin consentimiento. El documento detalla acercamientos físicos no autorizados y conductas insistentes. La denunciante indicó que estos hechos ocurrieron en un entorno laboral, lo que agravó la situación por la relación de poder existente.

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El caso no fue archivado. Permanece en trámite en el Ministerio Público. Hasta el momento, no se registra una sentencia ni un pronunciamiento final. Este escenario abre cuestionamientos sobre los filtros aplicados para su designación en Petroperú, una de las principales empresas estatales del país.

A la denuncia por acoso sexual se suma su vínculo con el caso Odebrecht. Roger Arévalo aparece en investigaciones fiscales relacionadas con presuntas irregularidades en contratos vinculados a la constructora brasileña. Aunque no existe condena en su contra, su nombre figura en diligencias que aún continúan en curso.