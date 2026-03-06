Ministerio de Vivienda destina S/ 154 millones al Bono del Buen Pagador: miles de peruanos podrán acceder a vivienda propia
La Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo supervisará el avance de las obras para garantizar la correcta ejecución de los fondos transferidos.
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) aprobó la transferencia de S/154.382.918 a favor del Fondo Mivivienda para financiar el Bono del Buen Pagador y beneficiar a miles de familias que buscan adquirir un inmueble a través del Nuevo Crédito Mivivienda. Esta medida busca reforzar el compromiso del Estado peruano con la ciudadanía que aspira a acceder a una vivienda propia y facilitar mejores condiciones para la compra de un terreno o inmueble mediante este programa habitacional.
¿Qué otras entidades nacionales supervisarán el monitoreo constante de la transferencia?
A través de la Resolución Ministerial N.° 069-2026-Vivienda, publicada en el diario oficial El Peruano, se dispuso que los recursos transferidos serán destinados exclusivamente al monitoreo, seguimiento y verificación del cumplimiento de los fines, así como de las metas físicas y financieras establecidas.
La Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento será la encargada de realizar el seguimiento de los avances de las obras y del progreso económico de las actividades vinculadas con la ejecución del Bono del Buen Pagador.
¿Cuánto cuesta aproximadamente comprar una casa mediante el MVCS?
Las personas que cuenten con un buen historial crediticio podrán acceder al apoyo para la cuota inicial y adquirir su primera vivienda valorizada entre S/68.800 y S/362.100 a través del Nuevo Crédito Mivivienda y del Bono del Buen Pagador.
Por otro lado, los inmuebles con precios entre S/68.800 y S/98.100 recibirán un apoyo económico de S/27.400. Las propiedades valorizadas entre S/98.100 y S/146.900 accederán a un incentivo de S/22.800.
Asimismo, las unidades habitacionales con costos superiores a S/146.900 y hasta S/244.600 obtendrán un aporte de S/20.900. Finalmente, quienes opten por viviendas cuyo valor llegue a S/362.100 podrán recibir S/7.800 mediante el bono correspondiente.