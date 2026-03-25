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Economía

Aval a Petroperú y derogatoria del decreto: ¿qué se discutió en la reunión de Balcázar con gremios?

El presidente José María Balcázar se reunió con sindicatos del sector energético y transportistas, donde sostuvo que "se la está jugando por Petroperú a pesar de presiones empresariales". Se comprometió al financiamiento de la petrolera estatal y la eventual eliminación del decreto.

José María Balcázar mostró su respaldo a Petroperú, afirman gremios.
José María Balcázar mostró su respaldo a Petroperú, afirman gremios.

La crítica situación financiera de Petroperú y el alza de los combustibles marcaron la reunión que sostuvo ayer martes 24 de marzo el presidente de la República, José Balcázar, con representantes de la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (Fenpetrol), la Federación de Unidad Nacional del Petróleo y Energía (Fedunpe) y el gremio de transporte de carga pesada a nivel nacional.

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Durante el encuentro, según relatan los gremios, el mandatario se comprometió a otorgar el aval del Estado para que Petroperú pueda acceder a financiamiento por más de US$ 2.000 millones, con el objetivo de retomar la compra de crudo. Según precisó, esta medida no implica una inyección directa de recursos, sino una garantía frente a la banca privada.

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“Yo me la estoy jugando por Petroperú pero esto tiene que administrarse de manera correcta”, habría expresado el jefe de Estado, al referirse al respaldo que busca dar a la empresa estatal en medio de sus presiones financieras.

En esa misma línea, Balcázar fue enfático en señalar que toma decisiones sin que nadie le diga qué hacer, aunque señaló, según cuentan los presentes, que "existen presiones del ámbito empresarial" para evitar la derogatoria del decreto de urgencia N.° 010-2025, norma cuestionada por colegios profesionales independientes e incluso por la calificadora de riesgo Moody's, por encaminar la fragmentación de los activos de Petroperú.

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La posible eliminación de este decreto, que se baraja en el análisis del mandatario, forma parte de un paquete de medidas que el Ejecutivo viene evaluando para fortalecer a la petrolera estatal. Según indicó Balcázar, “en los próximos días se adoptará una decisión”.

Presión por combustibles y advertencia de paro

La reunión también estuvo marcada por la preocupación de los gremios, en especial del sector transporte, frente al alza de los combustibles y su impacto en la economía de los hogares.

El gremio de transporte de carga pesada, que agrupa a 960 empresas a nivel nacional, advirtió que su principal demanda es evitar que continúe el incremento en los precios, debido a su efecto en los pasajes y en el costo de la canasta básica.

En ese contexto, advirtieron al Ejecutivo que de no adoptarse medidas urgentes, podrían iniciar un paro similar al que se viene desarrollando en Ayacucho.

“Señor presidente tome las cartas urgentes de que Petroperú comience a producir y venda los combustibles a precio baratos como antes”, exhortaron.

Además, insistieron en que la continuidad de Petroperú es fundamental para el país, al considerar que la empresa cumple un rol regulador en el mercado de combustibles.

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