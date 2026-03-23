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RMP exhorta a no votar por partidos con bancada en el Congreso: "Que no pasen la valla"

Fuerza Popular, por ejemplo, es uno de los partidos que ha promovido la salida de hasta 8 presidentes en los últimos 10 años.

RMP exhorta a no votar por partidos con bancada en el Congreso: "Que no pasen la valla"
RMP exhorta a no votar por partidos con bancada en el Congreso: "Que no pasen la valla"

A pocos días de la primera vuelta de las Elecciones 2026, Rosa María Palacios exhortó a la ciudadanía a no votar por los partidos que tienen presencia en el Congreso, pues son ellos, en gran medida, los responsables de la crisis política que ha enfrentado el Perú en los últimos años.

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“Recuerden esto: el 12 de abril tienes la única oportunidad de castigar a los responsables políticos del caos de 4 presidentes por quinquenio. No te lo van a volver a preguntar por 5 años. Si los pones en el poder, otra vez, no se van en 5 años. 9 partidos con bancada buscan la reelección. No la merecen. ¡Que no pasen la valla!”, apuntó en sus redes sociales.

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Los partidos a los que menciona Palacios son: Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Perú Libre, Renovación Popular, Acción Popular, Avanza País, Somos Perú y Juntos por el Perú.

El rol de Fuerza Popular

Fuerza Popular, por ejemplo, es uno de los partidos que ha promovido la salida de hasta ocho presidentes en los últimos 10 años. Esto debido a su presión y amplia mayoría en el Parlamento.

Desde el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, el fujimorismo impulsó intentos de destitución que terminaron con su renuncia en 2018, tras la difusión de los llamados “Kenjivideos”, que evidenciaban presuntas negociaciones para evitar su salida.

Posteriormente, durante el mandato de Martín Vizcarra, la bancada fujimorista respaldó la vacancia que finalmente se concretó en noviembre de 2020, consolidando el uso de la figura de “incapacidad moral permanente” como herramienta política.

La crisis se profundizó con la breve gestión de Manuel Merino, cuya renuncia fue impulsada por protestas sociales. En ese contexto, Fuerza Popular pasó de respaldar la sucesión constitucional a exigir su salida ante la presión ciudadana.

Más adelante, el partido naranja también apoyó mociones de vacancia contra Pedro Castillo y tuvo participación en el escenario político que derivó en la caída del gobierno de Dina Boluarte, evidenciando su peso en las decisiones del Legislativo.

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