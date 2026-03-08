Acomayo es una de las 13 provincias que conforman la región Cusco, un pequeño 'río de arena' (quechua) que se levanta al sureste del departamento y alberga en su extensión a más de 12.000 mujeres.

“Aquí, muchas niñas terminan abandonando sus estudios, ya sea por embarazos, uniones forzadas o porque les toca dedicarse al hogar”, recordó Fátima, una adolescente de 16 años que desde hace un tiempo pudo identificar las diferencias en su comunidad.

Acceso a la educación

Según el Ministerio de Salud, en Acomayo residen 2.400 niñas entre 6 y 16 años; en el Perú, son más de 3 millones. En el último informe presentado por el INEI respecto al acceso educativo, las cifras generales muestran una aparente mejora. Sin embargo, no evidencian la otra cara: hay más de 413.000 adolescentes de 12 a 16 años que no están cursando secundaria, y casi 60.000 (6 a 11) fuera del nivel primario.

Los números no representan nuestros sueños y oportunidades limitadas. Fátima reconoce, en cada niña que logró estudiar, a una mujer con capacidad de decisión, oportunidades de vida y, sobre todo, independencia. “A veces es por la familia. Dicen que al entrar al colegio podemos conocer a alguien y salir embarazadas, entonces no nos mandan”, comentó.

Con ello, Fátima recuerda la importancia de una Educación Sexual Integral (ESI): “A mi colegio venían obstetras a darnos charlas, pero las chicas no se acercan por miedo, y pasa lo mismo en centros de salud”. Este temor involucra padres estrictos y una comunidad que ve a las menores “como si estuviesen haciendo algo malo”.

En algunos casos es este limitado acceso a la información y la falta de orientación en el hogar (perpetuada por generaciones) lo que desencadena embarazos adolescentes que, como narra Fátima, terminan incluso en el suicidio: “En mi colegio pasaron muchos de estos casos, las chicas abandonaban la escuela, y algunas se quitaban la vida (…) a otras las botaban de su casa”.

Es por ello que desde hace 3 años, cuando llegó la organización Plan Internacional a su escuela, decidió participar activamente en programas de orientación. En ellos, se convoca a profesionales en psicología y toca las puertas de los centros de salud de su comunidad para brindar charlas y formar niñas cada vez más informadas. “Pedimos aulas al director y cada salón tiene su horario designado”, señaló.

Ignorancia y tierra de cambio

La educación es incluso un motivo de discriminación en su comunidad: “En una discusión pueden utilizar el grado alcanzado por tus padres para atacarte. Para mí, es ignorancia”. Sin embargo, sabe que el acceso a este derecho no es como antes: “Ahora hay un poco más de apoyo; en cambio, nuestras madres solo vieron truncados sus sueños”.

Pese a cada logro obtenido, su entorno no la ha eximido de cuestionamientos. Desde sus compañeros de clase hasta autoridades, Fátima ha experimentado negativa tras negativa. “Una vez fuimos a ver al alcalde provincial para explicarle la situación, pero estaba más pendiente de su teléfono. Eso nos dolió. Cuando llegamos una segunda vez, nos escuchó, pero en la práctica no hizo mucho”, recordó.

Con sus poco más de 1.000 km², Acomayo es un territorio de transición, un lugar en el que la puna alta va dejando paso a valles templados. Ese espíritu de cambio es al que recurre Fátima para que las historias que alguna vez terminaron en silencio y abandono, hoy se cuenten como relatos de decisión, lucha y un camino que se nació desde la oportunidad.

